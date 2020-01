Schuldenberg bereitet allen Sorgen

Etwas mehr als zwei Stunden lang hat sich der Gemeinderat mit dem Haushalt für das Jahr 2020 befasst. Trotz unterschiedlicher Bewertung im Detail signalisierten dabei alle Fraktionen Zustimmung zu dem Zahlenwerk. Einzig die SPD deutete an, auch eine Ablehnung ins Auge gefasst zu haben.

UBL: Keineswegs harmlos

Die Stunde der Fraktionen eröffnete Dietrich Herold von der jetzt Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV), die seit der Wahl vom Mai 2019 die stärkste Kraft im Rat ist. Mit rund 25 Minuten war seine Rede auch die längste. „Heute stellt sich die Situation etwas weniger dramatisch dar als im vergangenen Jahr“, sagte Herold angesichts einer reduzierten Neuverschuldung. Die Situation sei entspannter, aber „mit Blick auf vieles Unwägbare keinesfalls harmlos“. Zu den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen äußerte er sich differenziert. „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum fördern und nicht Gemeindebauland im Höchstgebotsverfahren auf den Markt werfen und als Preistreiber fungieren.“ Abschließend bekannte Herold: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine maßvolle Verschuldung, denn mit den damit finanzierten Investitionen schaffen wir Werte für künftige Generationen und vermeiden Investitionsstaus.“

CDU: Wohnraum schaffen

Versöhnliche Töne schlug Bernd Grabinger (CDU) an. „Wir möchten ein Edingen-Neckarhausen des Miteinanders“, sagte er und fügte hinzu: „In der Politik gibt es nichts Dümmeres als alten Groll.“ Der neue Gemeinderat lebe in dieser Zusammensetzung von Kompromissen. Die Gemeinde stehe vor großen Aufgaben und nicht einfachen Haushaltsjahren. Mit Blick auf die geplante Neuverschuldung mahnte Grabinger: „Hier müssen wir in Zukunft eine Kompensation erreichen und eine neue Konsolidierungsrunde einläuten.“ Die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere nach bezahlbarem, sei ungebrochen. „Deshalb müssen wir uns überparteilich unter Einbeziehung der Bürgerschaft auf Bauentwicklungsflächen verständigen“, forderte der CDU-Fraktionschef.

OGL: Lob für Transparenz

Für die Offene Grüne Liste (OGL) lobte Thomas Hoffmann die öffentliche Beratung des Haushalts im Vorfeld der Verabschiedung: „Damit ist einige Luft raus.“ Künftig sollten aber die Bürger wieder stärker einbezogen werden, mit einer Auftaktveranstaltung zu „Bürger im Plan“. Positiv bewertete Hoffmann die Ausgaben für Jugend und Kindertagesstätten, Nachholbedarf sieht er beim Klimaschutz. Als Beispiele nannte er die „klimafaire Mobilität der Gemeindeverwaltung“ und die Einrichtung eines Landwirtschafts-Arbeitskreises zur Förderung der regionalen Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Zugleich erneuerte er die Forderung der OGL nach dem Ausbau von Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden.

SPD: Kritik an „Klimafieber“

„Wohl noch nie in der Geschichte der Menschheit ist derart intensiv über die kurz bevorstehende Apokalypse diskutiert worden wie 2019“, stellte SPD-Fraktionschef Thomas Zachler eingangs kritisch fest. Im „Klimafieber“ blieben die Sachlichkeit und die notwendige inhaltliche Auseinandersetzung mitunter auf der Strecke. Finanziell sieht er die Gemeinde „fremdbestimmt und von einer florierenden Konjunktur abhängig“. Angesichts der zurückhaltenden Bebauung in Edingen Südwest (frühere Tennisplätze) kritisierte er, hier hätte es „bei mehr Mut und Entschlossenheit“ der Gemeinde einen höheren Ertrag geben können: „Das fliegt uns noch um die Ohren.“

Linke: Schulden beängstigend

Auf einem einzigen Blatt Papier hatte Edgar Wunder (Die Linke) seine Gedanken notiert. „Ich bin ganz schlecht im Aufschreiben“, bekannte er. Strittige Punkte gebe es nicht. „Die Einigkeit ist ein gutes Zeichen“, sagte Wunder. Man befinde sich damit auf einer Ebene, „wo trotz Unterschieden Argumente zählen“. Für die Zukunft sieht der Linken-Sprecher „gewaltige Aufgaben“ im investiven Bereich. Wunder sprach von einer Art Schuldenexplosion, wenn sich deren Stand bis 2024 verdoppele: „Das ist beängstigend, und das müssen wir in den Griff bekommen, sonst wird unsere Handlungsfähigkeit drastisch eingeschränkt.“

Wacker: Eigenes Umweltamt

Ulf Wacker (fraktionslos) versprach, es kurz zu machen und brauchte tatsächlich nur fünf Minuten für seinen Beitrag. „Wir haben mit diesem Haushalt bewiesen, dass wir sparen können“, stellte er fest. Beim Klimaschutz könne die Gemeinde auch auf Geld von Bund und Europa hoffen. Um diese Chance zu nutzen, regte er ein eigenes Umweltamt in der Gemeinde an.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020