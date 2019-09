Schulschiff legt am Neckar ab

Neckarhausen.Das Schulschiff ist auf voller Fahrt. Die Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen, direkt am Neckar gelegen, hat ihre Erstklässler mit einer Feier in der Eduard-Schläfer-Halle begrüßt. Bereits am Vorabend hatten die 47 Jungen und Mädchen in einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Andreas den Segen für die nun beginnende Schulzeit empfangen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Schulanfänger deutlich gestiegen. Es bleibt aber bei der Zahl von zwei Klassen. „Noch kommen wir räumlich gut zurecht“, sagte Rektorin Angelika Engelhardt. hje

