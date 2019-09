Schumann-Werke im Schloss

Die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen setzt ihre Reihe „Konzerte im Schloss“ am Sonntag, 29. September, fort. Der Liederabend steht unter der Überschrift „Widmung“ und erinnert an den 200. Geburtstag von Clara Schumann. Sopranistin Daniela Grundmann und Pianist Andreas Korn gestalten das Programm. Es kommen Kompositionen von Clara Schumann, Robert Schumann, Fanny Hensel und Felix Mendelssohn zu Gehör. Außerdem wird aus Briefen der Künstlerinnen gelesen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal im Schloss Neckarhausen. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse. red

