Getreu dem Motto auf ihrer Homepage „Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht“, ging wieder ein aktives Jahr für den Hundesportverein (HSV) Edingen 1954 mit zahlreichen Turnieren und Prüfungen zu Ende. Und ebenso am Ende dieses ereignisreichen Jahres, fand die schon jahrzehntealte Tradition der Winterfeier statt. Neben den Ehrungen der Vereinsmeister erwartete die Anwesenden wieder ein Rückblick auf das vergangene Hundesport-Jahr und Unterhaltung. Eingeladen hierzu waren alle Mitglieder und Freunde des HSV Edingen.

Die Empathie der HSVler zu ihrem Verein ist bekannt. Deshalb war an der „Alten Nachtweide“ auch dieses Jahr in der Vereinsgaststätte „Bei Toni“ volle Hütte angesagt. Doch Winterfeier ohne leckere Gerichte aus der italienischen Küche. Undenkbar. So war schon vor dem offiziellen Teil der Veranstaltung dafür gesorgt, dass das Stimmungsbarometer auf „stabilem Hoch“ stand. Danach konnte Vorsitzender Jürgen Thoma ganz entspannt rund 45 Mitglieder und Gäste willkommen heißen. Thoma resümierte noch über „ein gelungenes Vereinsjahr 2019“.

Derzeit 260 Mitglieder

„Es gab schöne Erfolge bei der Jugend und in den einzelnen Sparten. Der Verein entwickelt sich stetig weiter“, berichtete er. „Auch in diesem Jahr sind wieder Zugänge zu verzeichnen. Insgesamt hat der HSV nach heutigem Stand 260 Mitglieder“. „Un des is schun ganz schä viel fer so en kläne Verein“, und bei allen Prüfungen ist von den 25 Prüflingen „schun widda käner dorchgfalle“, berichtet er ganz stolz. „Das spricht zweifellos für unsere qualifizierte Ausbildung“ ist sich zweiter Vorsitzender Klaus Immerz sicher.

2019 fand zum Andenken an die verstorbene Vereinsfreundin auch erstmals der Brigitte-Quaty-Gedächtnis-Pokal in der Fährte statt. 2020 soll es eine Neuauflage geben. Der obligatorische hundesportliche Rückblick von allen Sparten wurde danach von Vereinsmitglied Elke Bangert mit den zahlreichen Freizeitaktivitäten, Trainingseinheiten und den sportlichen Wettbewerben eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Als Höhepunkt folgte die Siegerehrung der Vereinsmeister. Jörg Thoma und Klaus-Dieter Immerz ehrten die Vereinsmeister 2019. Der gesellige Teil wurde mit dem beliebten Bingo-Spiel mit zwei versierten jungen Damen als Ansagerinnen bestritten. Abschließend merkte Vorsitzender Thoma noch an: „Durch die Anzahl der Sparten können noch Interessenten aufgenommen werden. Alle Informationen sind auf unsrer Homepage einzusehen“. mic

