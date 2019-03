Schutz für Mittelgewann endet

Rund 20 Interessierte waren am Dienstagabend der Einladung der Bürgerinitiative (BI) Mittelgewann zu einem Spaziergang durch das Gebiet gefolgt. Anlass war der zweite Jahrestag des Bürgerentscheids vom 26. März. Damals hatte sich eine klare Zwei-Drittel-Mehrheit der Abstimmenden gegen die Bebauung des biotopähnlichen Areals ausgesprochen. Dessen Bepflanzung in Form von Bäumen, Sträuchern und Hecken wurde seitdem deutlich sichtbar zurückgestutzt.

„Die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass der Entscheid schon zwei Jahre zurückliegt“, bemerkte eine Spaziergängerin. Es verbleibe jetzt noch ein Jahr, in dem das Gebiet in seiner Gesamtheit geschützt sei, das sehe die Gesetzgebung mit der Drei-Jahres-Regelung nach solchen Entscheiden vor, erklärte Enzio Ermarth. Er war einer der Initiatoren der Bürgerinitiative. Da das Mittelgewann im Flächennutzungsplan jedoch in der Zeitstufe zwei ausgewiesen sei, stehe eine Bebauung in nächster Zeit nicht zur Debatte. Umso mehr bedauere man die „mutwillige Zerstörung von gewachsenen Naturräumen“. „Das, was da stand, das waren keine dünnen Dinger, sondern alte Bäume. Nachdem 15 gefällt waren, hatte die Untere Naturschutzbehörde die Abholzung gestoppt“, sagte Enzio Ermarth und zeigte auf einen Acker, dessen Baumbewuchs stark gelichtet war.

„Ich finde es ganz schlimm, dass Edinger Landwirte solche Rodungs-Aktionen als Auftragsarbeit durchführen“, beklagte Herbert Henn und fügte an: „Wie man sieht, kommt es immer mehr zu freien Flächen, die Besitzer wollen Fakten schaffen. Sollte das Mittelgewann irgendwann als Baugelände wieder ins Gespräch kommen, dann ist halt nix mehr da, was es zu schützen gilt.“

Stefan Brendel, neben Enzio Ermarth Sprecher der BI, rechnete den Verlust für die heimische Fauna und Flora vor. Bezogen auf das gesamte Gelände seien rund 80 Bäume gefällt, unzählige Hecken und Sträucher gehäckselt sowie Grünland umgepflügt worden, sagte der Gemeinderatskandidat der Offenen Grünen Liste (OGL). Durch diese „sinnlosen Aktionen“ hätten auch verschiedene Tierarten ihr Zuhause verloren. „Gucken Sie mal, erst sägt der Besitzer dieser Ackerfläche die meisten Bäume ab, dann stellt er ein Schild auf, dass das Gelände videoüberwacht ist, das macht doch gar keinen Sinn mehr“, sagte Belinda Jannusch-Ermarth kopfschüttelnd.

Aber nicht alle Eigentümer haben das Ziel alles platt zu machen. Dietz Wacker beispielsweise hängt sehr an seinen Streuobstbäumen. Den Kahlschlag auf dem benachbarten Grundstück, wo er regelmäßig Pflanz- und Pflegemaßnahmen durchgeführt hat, konnte er jedoch nicht verhindern. „Wir bräuchten eine unter Schutzstellung von Naherholungsgebebieten“, schlug Stefan Brendel vor. Im Flächennutzungsplan seien nur Baugebiete und keine Naherholungsziele ausgewiesen. „Mit denen kann man halt keinen Gewinn machen“, kommentierte einer.

Sie finde das Mittelgewann trotz der buchstäblichen Einschnitte aber immer noch schön, sagte Annette Breitling. Die Bürgerinitiative sollte mit der Pachtung, Bepflanzung und Pflege einer Ackerfläche ein Zeichen setzen, regte sie an. „Die Idee ist super, wenn es was zu pachten gibt würde die BI das gerne machen. Wir würden dann wieder ein wenig aufforsten in dem wir ein paar Bäume sowie Hecken pflanzen ganz im Zeichen der Natur“, griff Enzio Ermarth die Anregung auf.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019