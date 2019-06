Schwanenkind lebt mit kleinen Gänsen

„Ich bin mal gespannt, was uns da schwant“, wird sich der Brutwart der Edinger Kleintierzüchter, Helmut Stein, gedacht haben, als er erstmals Schwanen-Eier in einen der vereinseigenen Brutapparate gelegt hatte. Sie stammten aus einem Gelege, das aufgrund von Hochwasser in den Neckarfluten zu versinken drohte. Nachdem die Gemeinde die örtliche Feuerwehr informiert hatte, konnten die drei Eier geborgen werden. Ein Schwanenkind hat sich zwischenzeitlich aus der Schale gepickt und genießt jetzt in der Parzelle von Herbert Stein Gastrecht.

Herbert Stein ist nicht nur Mitarbeiter im Bau- und Umweltamt der Gemeinde, er sorgte als zweiter Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Edingen gewissermaßen auf dem „kleinen Dienstweg“ für die fachgerechte Unterbringung der Eier auf der Kleintierzuchtanlage. Sein Bruder Helmut besaß als erfahrener Brutwart das richtige Händchen im Umgang mit der noch ungeborenen Findlings-Brut. „Ein Ei war schon angepickt und deshalb nicht mehr brutfähig. Die anderen beiden landeten im Brutapparat, wobei aus dem einen dann nach knapp zwei Wochen ein Schwanenküken geschlüpft ist“, berichtete der Brutwart.

Bald Freigang in der Parzelle

Im Gegensatz zu den Hühnereiern arbeitete er bei den Schwaneneiern mit etwas mehr Feuchtigkeit beim Brutgeschäft. Der buchstäblich pieps-muntere Schwanen-Nachwuchs verließ nach dem Schlupf die vorübergehende Behausung und zog in der Stallung von Herbert Stein ein. Dort fand er ein nettes Plätzchen und genießt gerne sein Wärmebad unter dem Rotlicht. Auch an Gesellschaft mangelt es dem Schwanenkind nicht. „Er hat vier kleine Gänse als Mitbewohner dazubekommen“, erzählt Stein. Noch trägt der Mini-Schwan sein gräuliches Daunenkleid. Erst mit dem Erwachsenen-Gefieder wird er die weiße Färbung der Höckerschwäne annehmen. Bis dahin fließt aber noch viel Wasser den Neckar hinunter. Als nächstes bekommen der kleine Schwan und seine Genossen aber erst einmal Freigang in der Parzelle.

„Die Leute sollten dann aber kein Brot oder Ähnliches durch den Maschenzaundraht werfen, das bekommt dem kleinen Pflanzenfresser wirklich nicht“, betont Herbert Stein. Noch weiß man nicht, ob es sich bei dem Mini-Schwan um ein weibliches oder männliches Tier handelt, aber eines ist sicher: „In die freie Natur kann man den Vogel nicht mehr zurückbringen, er ist auf Menschen fixiert, und damit verliert er die Scheu vor ihnen“, erklärt Stein.

Wenn es an der Zeit sei, wolle man sich in einem Tier- oder Vogelpark nach einem artgerechten Platz für den Schwan umschauen. In der großen Voliere der Kleintierzuchtanlage ziehen zwar schon sechs schwarze Verwandte auf dem Teich ihre Kreise, aber die Trauerschwäne verteidigen ihr angestammtes Revier auch gegenüber Artgenossen. „Das gäbe vermutlich nur Krieg“, weiß Kleintierzucht-Chef Gerhard Stein.

Weniger kompliziert gestaltet sich das Zusammenleben im Streichelzoo. Dort unternimmt der fünfköpfige Ziegen-Nachwuchs derzeit muntere Bocksprünge. „Wir haben zwei Zwillingspärchen und ein Einzeltier, allesamt verfügen über eine ungewöhnlich schöne Fellfärbung“, zeigt Futtermeister Leonhard Aistleitner auf das Quintett. Neben den Ziegen fußeln Zwerghühner, Kaninchen und Enten durchs Gehege. Eine neue Flug-Voliere bekam das Habichtskauz-Pärchen zugewiesen. „Wir haben zunächst vermutet, dass die zu den Eulen zählenden Vögel brüten, aber leider ist bislang nichts herausgekommen“, bedauert Aistleitner. In Sachen Nachwuchs nicht in die Gänge kamen auch die Jungfern- Kraniche. „Vielleicht fühlen sie sich bei diesem Vorhaben von den Rothals-Gänsen gestört“, mutmaßt Gerhard Stein. Der kleine „Zoo“ macht Stein zufolge eine Menge Arbeit. „Wir leisten das ja alles ehrenamtlich und halten ganz nebenbei auch noch die Anlage in Schuss, mit deren Bau wir vor 25 Jahren begonnen haben“, erklärt der Vorsitzende. Die Züchter tragen mit der Kleintierzucht, zur Erhaltung alter Haustierrassen bei, die sich ebenfalls in den Parzellen tummeln.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019