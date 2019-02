Schwarz-weiß-Party beim Gesangverein

Der Rosenmontagsball des Gesangvereins Neckarhausen am Montag, 4. März, in der Eduard-Schläfer-Halle steht unter dem Motto „Black & White“. Dem Motto entsprechend wird auch die Halle dekoriert sein. Los geht es um 20.11 Uhr, Saalöffnung ist bereits um 19.11 Uhr. Neben fetziger Musik zum Tanzen der Band Fun4You werden die Kummetstolle für ein kleines aber feines Programm sorgen und natürlich auch ihre Prinzessin dabei haben. Für Speisen und Getränke zeichnet der neu gegründete Förderverein des Gesangvereins verantwortlich. Die Sängerinnen und Sänger von Germania Rocks schenken aus. Außerdem gibt es einen Barbetrieb. Eintrittskarten zum Preis von sieben Euro sind ab sofort im Vorverkauf bei Hofladen Krauß, Hauptstraße 417, und in der Schuhmacherei Hertel, Hauptstraße 428, erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten acht Euro. n -io

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019