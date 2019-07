Schwarzfahrer trüben die Statistik

„Als die RNV ihre Kontrollen angekündigt hat, wusste ich schon: Das verdirbt uns die Kriminalstatistik“, sagt Peter Oechsler und lacht. Tatsächlich sollte der Chef des Ladenburger Polizeireviers Recht behalten: Weil die Kontrolleure der Verkehrsgesellschaft 2018 in Edingen-Neckarhausen besonders aktiv waren, ist die Zahl der Straftaten in der Doppelgemeinde regelrecht in die Höhe geschnellt: von 633 im Jahr 2017 auf 750 in 2018. Allein 234 davon gehen auf das Konto der ertappten Schwarzfahrer.

Rechnet man diese wiederum aus der Statistik heraus (2017 waren es 17), stellt man fest: Die Zahl der übrigen Straftaten in Edingen-Neckarhausen ist insgesamt gesunken, nämlich von 620 auf 516. Nach einer deutlichen Zunahme 2017 nähert sich die Zahl damit wieder dem Niveau von 2016.

Zur Abnahme beigetragen haben 2018 laut Oechsler alle Deliktfelder – „außer die Sachbeschädigungen an Kfz“. Bei diesen weist die Statistik einen Zuwachs von 16 auf 34 auf. Auch das aber ein Wert, der sich nach Angaben des Polizeirats im Durchschnitt der letzten fünf Jahre bewegt.

Dagegen griff der bereits im vergangenen Jahr von Oechsler angekündigte Ausbau der Polizeipräsenz bei den Fahrraddiebstählen offensichtlich sehr gut: Ihre Zahl sank von 71 auf 39. „Das ist ein deutlicher Rückgang“, freut sich der Revierchef. Zumal obendrein der Wert aus dem Jahr 2016 unterschritten wird, als sich Langfinger an insgesamt 55 Rädern vergriffen hatten. „Die Menschen sind inzwischen sensibilisiert und kaufen seltener Billig-Schlösser, die sich leicht knacken lassen“, stellt er fest.

Weniger Einbrüche

Auch bei den Wohnungseinbrüchen – zuletzt gerade in Edingen-Neckarhausen Oechslers Sorgenkind – sieht der 39-Jährige eine positive Entwicklung. Machten die Täter im Jahr 2017 noch in 34 Fällen Beute, waren es zuletzt zehn weniger. Mit einem Minus von rund 30 Prozent übertrifft die Doppelgemeinde damit noch den durchschnittlichen Rückgang von 22 Prozent im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim.

Dieses hatte zur Einbruchsvermeidung 2018 ein Konzept erstellt, das auf verstärkte Präsenz an Orten setzte, sobald dort die ersten Fälle auftraten, wie Oechsler erklärt. „Das ist gut aufgegangen, so konnten wir Täter relativ schnell verdrängen und durch mehr Kontrollen auch schneller aufgreifen.“ Tatsächlich ermittelte die Polizei bei der Hälfte der Wohnungseinbrüche in Edingen-Neckarhausen 2018 den oder die Täter – im Vorjahr lag die Aufklärungsquote bei Null. Schon damals hatte Oechsler indes darauf hingewiesen, dass oft Serientäter am Werk sind: Ist einer gefasst, können gleich mehrere Fälle zu den Akten gelegt werden.

Mehr Fälle geklärt

Apropos Aufklärungsquote: Diese ist in Edingen-Neckarhausen deutlich von 42,5 Prozent auf 64,3 Prozent gestiegen und liegt damit noch etwas über dem Durchschnitt im gesamten Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Mannheim (59,9 Prozent). Es ist der einzige Punkt, indem sich die Schwarzfahrer positiv in der Statistik niederschlagen, wie der Chef des Ladenburger Reviers erklärt: „Die Aufklärungsquote liegt hier bei 100 Prozent.“ Schließlich wird das Delikt überhaupt erst dann erkannt, wenn die Kontrolleure den „Täter“ ertappt haben.

Die Zahl der Tatverdächtigen insgesamt haben die fahrscheinlosen Straßenbahnfahrer dagegen in die Höhe getrieben: von 252 in 2017 auf 449 im vergangenen Jahr. 203 von ihnen waren ausländischer Herkunft – ein etwas höherer Anteil als sonst, den Oechsler aber ebenfalls mit der großen Zahl an Schwarzfahrern erklärt. Besondere Probleme, etwa durch Flüchtlinge am Ort, kann er aus polizeilicher Sicht jedenfalls keine erkennen. Die neue Wohnanlage am Nussbaum sei „völlig unproblematisch“, betont er. Lediglich „normale Einsatzlagen“ – wozu etwa nächtliche Ruhestörung gehört – führten gelegentlich eine Streife an die Mannheimer Straße. „Die Polizei wird dort freundlich begrüßt“, sagt Oechsler.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019