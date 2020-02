„Schwebend unwirksam“

In kleiner Besetzung fand die jüngste Sitzung des Jugendgemeinderats (JGR) Edingen-Neckarhausen statt. Lediglich vier Mitglieder hatten daran teil. „Ich weiß nicht woran es liegt, die Einladungen sind rausgegangen“, teilte JGR-Vorsitzende Finja Kettner mit. Trotz der schwachen Besetzungen wurden alle Themen abgearbeitet.

„Als nächstes steht die Festwoche des Jugendzentrums aus Anlass seines 45-jährigen Bestehens an“, stellte Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser fest. Die Woche startet am 29. Februar. Beim „Fest der Kulturen“, das am 15. März stattfindet, sind die jungen Kommunalpolitiker ebenfalls mit dabei. Bei beiden Veranstaltungen ist der JGR vorrangig kulinarisch präsent. Kaiser informierte noch über eine Reihe von Veranstaltungen und Konzerten, an denen der Jugendgemeinderat ebenfalls Flagge zeigen wird.

Kaiser informierte ferner darüber, dass der gewünschte Schaukasten für den JGR besorgt worden ist. Er soll unweit der von den jungen Leuten renovierten Max-Hütte in Blickrichtung Ladenburg angebracht werden. „Vorrangig wollen wir darin über unser Gremium informieren und auf Veranstaltungen hinweisen, an denen wir teilnehmen“, erläuterte Finja Kettner.

Zusammen mit dem Gemeinderat und interessierten Bürgern will der JGR in nächster Zeit eine Müllsammelaktion in der gesamten Gemeinde organisieren. Rumliegender Dreck gebe nun mal kein gutes Bild ab, sagte Finja Kettner und fügte an: „Insbesondere Besucher von außerhalb fühlen sich dadurch eher abgeschreckt als angezogen.“

Sie fand in Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold einen begeisterten Unterstützer dieser Idee. „Die Zusammenarbeit in Form eines praktischen Projekts ist eine lobenswerte Sache“, betonte Herold, der an der Sitzung als Gast teilnahm. Dem Wunsch nach einem Lagerraum ist man in Gesprächen mit Bürgermeister Simon Michler offenbar ein Stück näher gekommen. „Es wurde uns ein Raum in der ehemaligen Kegelgaststätte „Bei Heidi“ unweit des Jugendzentrums in Aussicht gestellt“, informierte die JGR-Vorsitzende.

Konkretisiert wurde auch die Planung für die beiden Jugendforen. Das erste soll am Mittwoch, 23. September, in der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen stattfinden, das zweite ist für Freitag, 25. September, im Edinger Rathaus angesetzt. Um Werbung für den JGR zu machen, wolle man auch die vierten Klassen der örtlichen Grundschulen besuchen. „Etliche der Schüler werden dann in 2021 zwölf Jahre alt sein und könnten im Wahljahr für den Jugendgemeinderat kandidieren, sagte Finja Kettner und fügte an: „Außerdem verstehen wir uns „als Stimme der Kinder und Jugend.“

Bei den Sitzungen des Gemeinderats im Bürgersaal sollen JGR-Vertretern künftig zwei Plätze im Zuschauerraum reserviert werden. Das Gremium stimmte dem Vorschlag im Hinblick auf die Sitzordnung zu. Allerdings ist das Votum zunächst „schwebend unwirksam“, erklärte Dietrich Herold als Jurist. Da der JGR mangels Unterbesetzung nicht beschlussfähig war, muss in der nächsten Sitzung mit größerer Beteiligung dem Vorhaben zugestimmt werden damit es gültig ist. fer

Info: Kontakt per E-Mail: jugendgemeinderat-en@gmx.de

