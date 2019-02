Schwesternhaus macht Platz für Neubau der Kita St. Martin

Fast viereinhalb Millionen Euro will Edingen-Neckarhausen in diesem Jahr in die örtlichen Kindergärten investieren – vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt dem Etat am Mittwoch zu. Der Löwenanteil entfällt dabei mit rund zwei Millionen Euro auf den Neubau der Kita Neckar-Krotten im Gemeindepark Edingen. Aber auch die beiden katholischen Kindergärten in Edingen und Neckarhausen sollen zusammen rund 900 000 Euro für Umbauten und Sanierungen erhalten.

Der Umbau von St. Martin in Edingen sollte eigentlich schon längst laufen. „Wir sind in Verzug“, gesteht Wolfgang Hanisch, der sich bei der katholischen Kirche ehrenamtlich um die Bauprojekte kümmert. Dass es nicht so schnell geht, wie geplant, liege unter anderem am Landratsamt. Mehr als ein halbes Jahr habe man auf die Baugenehmigung gewartet, jetzt liege sie endlich vor. Drei Kindergarten- und eine Krippengruppe sind derzeit in dem Klinkerbau von 1977 untergebracht. Mit der Erweiterung reagiert der Träger nach den Worten von Hanisch auf die geänderte Nachfrage. Eltern wollten längere Betreuungszeiten für ihre Kinder und Ganztagsangebote mit Mittagessen. Dafür fehlten die vorgeschriebenen Schlafräume, die Küche reiche für zusätzliche Ganztagsplätze nicht aus.

Ein schlichter Anbau

Die Kirchengemeinde will die notwendigen Räume schaffen und dafür fast zwei Millionen Euro investieren. Um Platz für den zweigeschossigen Neubau zu machen, muss das ehemalige Schwesternhaus abgerissen werden. Hier lebten früher Ordensschwestern, die sich unter anderem um die Kinderbetreuung kümmerten. „Ich erinnere mich noch gut an Schwester Marielena“, sagt Hanisch, der bei ihr in den Kindergarten ging. Das ist fast 60 Jahre her, aber der Einrichtung fühlt er sich bis heute verbunden, nicht zuletzt, weil auch sein eigener Nachwuchs hier betreut wurde.

Das alte Schwesternhaus macht nun also Platz für den Neubau. Ganz anders als der Bestand soll er werden. „Relativ schlicht und vermutlich weiß“, erläutert der kirchliche Baubeauftragte. Großzügige Fenster wird es auf der Seite der Kolpingstraße und zum Außengelände hin geben. Im Innern führt eine Treppe nach oben, außen gibt es eine zweite als zusätzlichen Rettungsweg. Außerdem verlangen die Vorschriften einen Aufzug, damit das gesamte Gebäude barrierefrei ist. „Ich halte das für Unfug“, klagt Hanisch, denn die Räume könnten so genutzt werden, dass Kinder mit Mobilitätseinschränkung im Erdgeschoss untergebracht werden. Aber Vorschrift ist Vorschrift, und die kostet in diesem Fall rund 50 000 Euro.

Ursprünglich war auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geplant. „Wir dachten, wir müssen sie haben“, erläutert Hanisch. Doch weil das Projekt nicht als Neubau, sondern nur als Erweiterung genehmigt worden sei, sei diese Anlage nicht zwingend. „Wir suchen jetzt Sponsoren“, verweist er auf die offene Finanzierung. Denkbar sei auch eine Kooperation mit den Energieversorgern EnBW oder MVV. Auf jeden Fall sollten aber alle notwendigen Leitungen verlegt werden. Denn spätestens, wenn die Ölbrennwertheizung ausgetauscht werde, verlange das Gesetz die Verwendung von erneuerbaren Energien.

Beginn im März

Voraussichtlich im März soll der Abriss des Schwesternhauses beginnen, bis zum Sommer 2020 will Hanisch fertig sein. Sämtliche Arbeiten erfolgten im laufenden Betrieb. Nur am Ende, wenn mit einem Durchbruch Alt- und Neubau miteinander verbunden werden, könne es zu kurzfristigen Einschränkungen kommen. „Da ziehen wir notfalls zwei, drei Wochen ins Gemeindehaus um“, hat der ehrenamtliche Baumanager auch hierfür eine pragmatische Lösung.

Und als wäre eine Baustelle nicht genug, hat er in Neckarhausen noch eine zweite. In St. Andreas laufen die Arbeiten bereits. Neue Böden, Schallschutzdecken und sichere Fluchtwege sollen das uralte Schwesternhaus und den Anbau aus den 1980er Jahren wenigstens halbwegs auf Vordermann bringen. „Wir haben keine Chance, den Kindergarten komplett in die Neuzeit zu retten“, macht Hanisch deutlich, dass hier letztlich nur eine vorübergehende Lösung entsteht. Auch die Zahl der Gruppen müsse um eine auf dann vier reduziert werden. Weil unter Dreijährige hier künftig nicht mehr betreut werden, bleibt die Zahl der Kinder mit rund 90 immerhin gleich. Im Laufe des Jahres rechnet Wolfgang Hanisch hier mit einem Abschluss.

