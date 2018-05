Schwimmen dürfen hier nur die Fische

Anzeige

Schwimmen, tauchen, mit dem Boot fahren – all das soll in der neuen Fischkinderstube verboten sein. Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen entscheidet heute Abend in öffentlicher Sitzung über eine „Benutzungsordnung für das Seitengewässer/Flachwasserzone am Neckar“, wie das Regelwerk im Amtsdeutsch heißt.

Der Entwurf sieht ferner vor, dass sich die Benutzer stets so verhalten müssen, „dass andere nicht gefährdet oder belästigt werden“. Auch Angeln wird an dem kleinen See allenfalls eingeschränkt möglich sein.

Die als Ruhezone vorgesehene nördliche Hälfte des Gewässers ist für Menschen generell tabu. In den übrigen Bereichen darf nur nach vorheriger Genehmigung der Gemeinde geangelt werden. Mögen die gerade fertiggestellten Aussichtsplattformen auch noch so verlockend aussehen: Das Hineinspringen ins Wasser ist ebenfalls strikt verboten.