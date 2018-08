Sechs Köchinnen

Anzeige

Die Edingerin Andrea Koch hat bei der SWR-Reihe fünf Konkurrentinnen. Sechs Frauen, ihre Höfe und wer kocht am besten? – das sind die Zutaten der Sendung „Lecker aufs Land“. Die Mitwirkenden der aktuellen Staffel sind neben Andrea Koch (Rhein-Neckar-Kreis) zudem Katja Bihlmaier (Ostalb), Nadja Adams (Eifel), Jessica Schönfeld (Pfalz), Andrea Engel (Landkreis Schwäbisch Hall) und Ina Lichtenthäler (Westerwald). Die sechs Frauen vom Lande laden sich gegenseitig auf ihre Höfe und zum Drei-Gänge-Menü ein.

Finale am 12. September

Das große Finale der Kochsendung mit Bekanntgabe der Siegerin steigt am Mittwoch, 12. September, um 20.15 Uhr. Alle Rezepte und Informationen zur Sendung sind unter SWRFernsehen.de. abrufbar. Andrea Koch will mit dem folgenden Menü punkten: Vorspeise: Saumagen mit flambiertem Ziegenkäse, Hauptspeise: Schweinebraten an Biersoße mit grünem Spargel, Nachspeise: Eierlikörparfait auf Himbeerspiegel, Johannisbeerkuchen und dazu Heldenschorle. fer