Selbstbehauptung für Mädchen

Der Turnverein Neckarhausen bietet am Samstag, 24. November, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr in der TV-Halle einen Workshop in Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen ab 14 Jahre an. Geleitet wird er, wie bereits seit über 20 Jahren, von einem lizenzierten Gewaltschutztrainer. Grundlage sind die Richtlinien der Polizeidirektion Karlsruhe unter dem Motto „Wehr dich, aber richtig“. Anmeldungen sind bis 16. November erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Informationen bei Horst Gropp, Telefon 06203/1 56 31 und 0173/3 48 55 65, oder per E-Mail (horst.gropp@gmx.de). red

