Seniorin aus hilfloser Lage befreit

Manchmal sind rettende Engel sogar zu Fuß unterwegs. Das kann zumindest eine ältere Dame aus Edingen-Neckarhausen bezeugen. Was ihr widerfahren ist, liegt zwar schon etliche Wochen zurück (wir berichteten). Doch nun hat sich die 82-Jährige entschlossen, ihren Schutzengel für die „MM“-Aktion „Kavalier der Straße“ vorzuschlagen. Bedauerlicherweise hat sie in der ersten Aufregung vergessen, nach dem Namen zu fragen.

Folgendes war geschehen: Die Frau war in der Nähe der Pestalozzischule an der Robert-Walter-Straße unterwegs, um Papierabfall zu entsorgen. Doch beim Rückwärtsfahren blieb sie mit dem Hinterrad ihres Elektro-Rollstuhls in den Straßenbahngleisen hängen. Alles Hin- und Herruckeln nutzte rein gar nichts: „Ich steckte fest.“

Schließlich nahte auch noch die OEG. „Da geriet ich in Panik. Ich war entsetzt und nur noch völlig kopflos“, berichtete die Seniorin. Doch plötzlich stand eine fremde Passantin vor ihr: „Sie fragte mich, ob sie helfen könne, hob couragiert meinen Rollstuhl an und schob ihn aus der Gleisanlage heraus. Diese Frau muss mir der Himmel geschickt haben.“

Leider habe sie jedoch vergessen, nach dem Namen ihrer Retterin in der Not zu fragen. „Ich war einfach zu aufgeregt“, gesteht sie in ihrem Schreiben an den „Mannheimer Morgen“. Nun hofft sie, dass ihr Schutzengel, oder jemand, der ihn kennt, diese Zeilen liest und sich bei der „MM“-Aktion „Kavalier der Straße“ unter der Telefonnummer 0621/392 13 19 meldet. mai

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.07.2019