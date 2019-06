Serenaden-Abend in der Lutherkirche

Der Förderverein Chormusik an der Lutherkirche Neckarhausen lädt zum 6. Serenaden-Abend unter dem Motto „Sonne, Mond, Sterne“ am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr in die Lutherkirche (Schlossstraße) ein. Das Programm wird gestaltet von Solisten und Instrumentalisten, der Bläser-Klasse des Liselotte-Gymnasiums Mannheim und dem Evangelischen Singkreis Neckarhausen. Michael Gößler (Saxophon), Matthias Coenen (Gitarre) und Christiane Strasser-Gößler (Gesang) stimmen auf den Jazz-Frühschoppen am 8. September im Garten der Lutherkirche ein – sie sind Teil der dann auftretenden Jazzformation „SHIP“.

Einen Höhepunkt des Abends verspricht der Auftritt des Knaben-Terzetts Fridolin Bosse, Lukas Stadlmüller (Sopran) und Johannes Wittmann (Alt), die Anfang Juni in Halle als 1. Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet wurden. Die Gesamtleitung hat der Chorleiter des Evangelischen Singkreises, Wieland Bosse.

Der zweite Programmteil findet im Anschluss vor der Kirche statt – ein Standkonzert des Jugendblasorchesters „Windstärke 08“ der Musikvereinigung 1923 Neckarhausen unter der Leitung von Csaba Asboth. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke gesorgt. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019