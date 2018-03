Singkreis wird 100 Jahre alt

Anzeige

„Gott zum Lob und den Menschen zur Freude.“ Seit hundert Jahren pflegt der evangelische Singkreis Neckarhausen den geistlichen Chorgesang und begleitet die Gemeinde musikalisch durch das Kirchenjahr. Ursprünglich war es ein evangelischer Frauenchor, den 14 Frauen im September 1918 gegründet haben. 1970 wurde der spätere Kirchenchor, in dem Frauen und Männer längst gemeinsam sangen, in „evangelischer Singkreis“ umbenannt. Mit einem Jubiläumsgottesdienst und der Präsentation der reichbebilderten Festschrift, in der wir vorab blättern durften, startet der evangelische Singkreis morgen in das 100. Jubiläumsjahr.

Die Freude an Gesang und Gemeinschaft verband nicht nur die Gründermütter des Chors, sie prägt auch heute noch den Singkreis, der fest im kirchlichen und kulturellen Leben der Gemeinde verankert ist. Die Anfangszeiten des Chors waren sicher nicht einfach, doch sie waren geprägt von Zuversicht, Hoffnung und Gottvertrauen. Der erste Weltkrieg war noch nicht ganz zu Ende, als Frauen der damals kleinen evangelischen Gemeinde Neckarhausen einen Chor gründeten. Er sollte Gottesdienste mitgestalten und auch bei Hochzeiten, Beerdigungen und Ehrenfesten gesanglicher Begleiter sein.

Termine im Jubiläumsjahr 11. März, 10 Uhr: Festgottesdienst zum Auftakt des Jubiläums. Im Anschluss Empfang im Gemeindehaus und Präsentation der Jubiläumsfestschrift. 29. März, 19.30 Uhr: Gründonnerstag-Gottesdienst mit dem Singkreis. 15. April, 10 Uhr: Jubelkonfirmation begleitet vom Singkreis. 16. Juni, 17 Uhr: Sängerfest zum Jubiläum mit befreundeten Chören. 17. Juni, 10.30 Uhr: Evangelisches Gemeindefest unter dem Motto „100 Jahre Singkreis“. 25. November, 10 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit dem Singkreis. 24. Dezember: 17.30 Uhr: Christvesper begleitet vom Singkreis. fer

Ohne Wachskerzen keine Probe

Die Sängerinnen brachten für die Chorproben im Gemeindehaus Brennmaterial mit und sie finanzierten den Chorleiter aus eigener Tasche. Die benötigten Noten wurden von Hand abgeschrieben und um die Probearbeiten bei Stromausfall nicht zu gefährden, kam man nicht ohne Wachskerzen zur Chorprobe.