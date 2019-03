„Solibrot“-Aktion der Seelsorgeeinheit

Die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin beteiligt sich an der Solibrotaktion des Hilfswerkes Misereor und bietet nach den Gottesdiensten am 30. und 31. März das Solibrot zum Verkauf an. Im Zeitraum vom 1. bis 13. April. verkaufen die Bäckereien Hemberger, Kapp und Seitz das Solibrot auch in ihren Geschäften in Edingen-Neckarhausen, Friedrichsfeld und Seckenheim. Das Solibrot ist nicht nur gesund und schmeckt gut, sondern es bedeutet auch eine wichtige Unterstützung für die Armen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Jeden Tag satt werden ist für viele Menschen weltweit ein unerfüllbarer Wunsch. Millionen Kinder, Frauen und Männer leiden Jahr für Jahr Hunger und Mangelernährung. Mit dem Kauf von Solibroten können Sie diesen Menschen wirksam helfen. Von jedem verkauften Solibrot geht ein fester Spendenanteil an die Armen und kommt der nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort zugute: Hilfe, die Menschen in Not satt macht und ermutigt. -ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019