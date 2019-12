Solvay arbeitet weiter an Reduzierung von TFA

Das Unternehmen Solvay in Bad Wimpfen wartet nach der Schadensersatzklage der Stadt Heidelberg wegen der Einleitung von Trifluoracetat (TFA) weiter ab. „Die ergangene Entscheidung hat das in erster Instanz anhängige Verfahren noch nicht beendet und ist auch noch nicht rechtskräftig“, heißt es in einer Stellungnahme zum jüngsten Urteil des Landgerichts Heilbronn (der „MM“ berichtete) auf Anfrage. Solvay prüfe derzeit Einzelheiten zum weiteren Vorgehen.

Durch die Einleitung von Abwässern aus der Produktion war die Chemikalie in den Fluss und schließlich durch das Uferfiltrat ins Grundwasser und damit ins Trinkwasser gelangt. Der Neckargruppe ist durch die damit verbundenen Mehraufwendungen ein Schaden von rund 130 000 Euro entstanden, den sie jetzt möglicherweise ebenfalls einklagen will.

Das Solvay-Werk in Bad Wimpfen hat nach Angaben des Unternehmens die TFA-Fracht im Abwasser bereits um 90 Prozent reduziert. Dies stehe im Einklang mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, die man mit dem Regierungspräsidium Stuttgart eingegangen sei. Zudem habe Solvay eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um die Möglichkeiten einer weiteren Abwasserbehandlung zu beleuchten. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019