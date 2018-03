Sommer, Sonne, Wind und Meer

Anzeige

55 Jahre alt ist der Élysée-Vertrag, genau so alt wie die deutsch-französische Freundschaft. Und damit nur fünf Jahre älter als die Partnerschaft zwischen dem heutigen Edingen-Neckarhausen und der bretonischen Gemeinde Plouguerneau. Abgeordnete des Bundestages und der französischen Nationalversammlung haben im Januar ihre Absicht erklärt, den Vertrag innerhalb eines Jahres zu überarbeiten.

Das findet auch Erwin Hund gut. Der Ehrenvorsitzende der IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Plouguerneau verspricht sich davon neue Impulse und mehr Zuschüsse für die Freundschaft zwischen den Menschen in beiden Ländern. Wo andere Nachholbedarf haben, geht Edingen-Neckarhausen mit gutem Beispiel voran. Rund 5000 Jugendliche, so schätzt Hund, haben in den vergangenen fünf Jahrzehnten an einem Austausch teilgenommen. In diesem Sommer werden es wieder 30 junge Leute aus der Neckargemeinde sein, die zwei Wochen ihrer Sommerferien in der Bretagne verbringen, Land und Leute kennenlernen und die bretonische Küste entdecken. Dank einer großzügigen Förderung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) zahlen die Jugendlichen dafür einschließlich Fahrt, Unterbringung und Verpflegung 450 Euro. Wer das Geld nicht komplett aufbringen kann, muss trotzdem nicht zu Hause bleiben. „Wir finden eine Lösung“, verspricht Hund, der die Werbetrommel für eine Teilnahme an der Begegnung rührt. Und er beruhigt: „Die Freizeit ist kein Sprachkurs.“ Im Vordergrund stünden Freizeit und der Kontakt zu französischen Jugendlichen. Dabei bietet die Lage am Meer eine Vielzahl von Möglichkeiten. Von Kajak über Segeln bis hin zu Küstenwanderungen. Allerdings fügt Hund scherzhaft an: „Alle 23 Strände schaffen wir natürlich nicht.“

Wer Interesse hat, vom 28. Juli bis 12. August dabeizusein, der sollte sich umgehend voranmelden. Flyer dazu liegen im Plouguerneau-Haus und im Rathaus aus, können aber auch per E-Mail (igp@igp-jumelage) angefordert werden. Das Angebot ist begrenzt. Maximal 30 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren können dabeisein. Vier zweisprachige Animateure betreuen die Teilnehmer. Eindrücke von den vergangenen Freizeiten gibt es auf der Homepage der IGP. hje