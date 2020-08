Sommergeschichten gehen in die letzte Runde

Zweimal schon haben die Sommergeschichten in Neckarhausen das Publikum beglückt, jetzt steht das dritte und letzte Wochenende mit Kultur am Schloss auf dem Programm. „Wir bringen unsere dreiteilige Veranstaltungsreihe zu einem würdigen Abschluss“, verspricht Mitorganisator Hermann Ungerer, Leiter der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen. Alle Veranstaltungen finden bei gutem Wetter auf dem Schlosshof und bei schlechtem Wetter in der Eduard-Schläfer-Halle statt. Wegen Corona gilt dabei sicherheitshalber erneut: Für Essen und Trinken darf aus Hygienegründen jeder selbst sorgen.

Das Wochenende beginnt wiederum mit einem Kinoabend. Am Freitag, 11. September, läuft der argentinische Stummfilm „La Antena“ musikalisch Live begleitet. Das ist eine Utopie und Dystopie aus dem Jahr 2007 von Esteban Sapir mit Alejandro Urdapilleta, Valeria Bertuccelli und Julieta Cardinali.

Zum Inhalt: Der allmächtige Mr. TV kann die Fäden in der Hand halten, weil er den Einwohnern ihre Stimmen und Worte genommen und sie mit Bildern aus dem Fernseher ruhiggestellt hat. Um seinen Plan durchzusetzen, die Kontrolle mit Hilfe von Massenhypnose unbegrenzt zu übernehmen, entführt er den letzten Menschen mit einer Stimme: eine bildschöne Sängerin. Ein TV-Mechaniker wird Zeuge und flieht mit seiner Familie in einen alten Sendeturm in den Bergen, um Mr. TV Einhalt zu gebieten. Der Film wird musikalisch live begleitet vom Duo Bien Porteño, mit Norbert Kotzan am Bandoneon und Jorge Coll am Klavier. Filmeintritt 10 Euro. Einlass ab 19.30 Uhr, Filmbeginn bei ausreichender Dunkelheit

„Schloss mit lustig“

Am Samstag, 12. September, läuft die Impro-Show der Szenemacher mit dem Titel „Schloss mit Lustig“. Damit endet zugleich die Outdoor-Impro-Saison. „Wir zeigen noch einmal die Crème de la Crème des lokalen Improvisationstheaters“, versprechen die Akteure. An diesem Abend wird auch die ultimative Superszene vom Publikum gekürt. Karten gibt es unter: https://www.yesticket.org/event/en/schloss-mit-lustig-die-impro-show-12-09-20/ Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Am Sonntag, 13. September, klingt die Reihe mit einem Konzert der SRH-Bigband aus. Das Motto: „S-wings R-eally H-ot.“ Die SRH-Bigband wurde 2002 von Rainer Maertens, dem aktuellen Bandleader, sowie musikinteressierten Mitarbeitern des SRH-Konzerns in Heidelberg gegründet. In der Band musizieren jazzbegeisterte Beschäftigte aus allen Sparten der SRH, semiprofessionelle Musiker, wie auch Jazzprofis und Musikstudenten.

Die Band war zu Auftritten im Rahmen von Jazzfestivals, Open Air, Klubs aber auch auf Stadtfesten, Betriebsfeiern und Bällen schon in ganz Deutschland musikalisch unterwegs, aber auch in Frankreich, Spanien, Tschechien, Ungarn und den USA. Sie repräsentiert den großorchestralen Jazz in der klassischen Besetzung mit fünf Saxofonen,vier Posaunen, fünf Trompeten, einem Rhythmussatz (Piano, Bass, Drums, Perkussion) sowie Sängerin und Sänger. Jedes Jahr entwickelt die Bigband ein neues Programm aus Swing, Funk, Latin, Fusion und Soul, geht dabei über musikalisches Schubladendenken hinaus, ohne Berührungsängste für Neues. hje

