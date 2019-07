Sommerlauf als Cup-Finale

Am Samstag, 6. Juli, findet der TVE-Sommerlauf statt. Ab 9 Uhr starten im Sport- und Freizeitzentrum die verschiedenen Läufe. Hier kann jeder mitlaufen. „Garantiert ist für jeden eine passende Strecke dabei – sowohl was das Alter, die Streckenlänge und auch das Lauftempo betrifft“, schreiben die Veranstalter. Man kann sich die Strecke auch mit anderen Läufern die Laufstrecke zu teilen und als Staffel teilzunehmen. Gleichzeitig stellt der Sommerlauf auch das Finale des LaufCups „Unterer Neckar“ dar. Bei den vorangegangenen Läufen in Ladenburg und Ilvesheim haben sich einige Sportler aus Edingen-Neckarhausen schon auf aussichtsreichen Positionen platziert. red

