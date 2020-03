Sonaten-Abend im Schloss

Die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen lädt am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr zu einem Sonaten-Abend in den Saal des Schlosses in Neckarhausen ein. Auf dem Programm stehen die berühmtesten Violinensonaten des 19. Jahrhunderts von Ludwig van Beethoven (Kreutzer-Sonate) und César Franck (Sonate A-Dur). Robert Korn (Violine (Stimmführer der 2. Violine im Kurpfälzischen Kammerorchester) spielt mit seiner Kammermusikpartnerin Nargiza Alimova (Klavier, Korrepetitorin an der Musikhochschule Karlsruhe). Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet ungeachtet der aktuellen Entwicklung um das Coronavirus statt, wie Organisator Wolfgang Grosch auf Nachfrage mitteilt. hje

