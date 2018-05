Sonniges Gemeinschaftshaus als Herzstück der Wohnanlage

Anzeige

„Wir haben hier ganz viele Räume“, freut sich Montassere über die flexiblen Möglichkeiten, die das 300 Quadratmeter große Gemeinschaftshaus bietet. Neben dem Saal, in dem am Montag auch der Integrationsausschuss tagen wird, sind kleinere Einheiten auf beiden Seiten des Gangs aneinandergereiht. In einem davon wird der neue Integrationsmanager Christophe Krug sein Büro haben, in einem anderen kommt der Hausmeister unter. Außerdem zieht hier die Kleiderkammer ein. Hinter einer Küche befindet sich der Technikraum mit Wärmepumpe und Wasserboiler. Dank eines hohen Wärmedämmstandards reicht elektrischer Strom aus, um das Gebäude mit Fußbodenheizung zu beheizen. Raimund Hartmann zeigt sich zufrieden mit dem Neubau: „Das ist schon Qualität.“

Montassere hält es ebenfalls für gelungen. Ein Blick in die Toilette zeigt, dass auch an die besonderen Befindlichkeiten der Geflüchteten gedacht worden ist. Neben dem WC-Becken hängte eine Handbrause zur Reinigung des Intimbereichs mit warmen Wasser, wie es bei Muslimen üblich ist.

Auch in den Wohngebäuden findet sich dieses Extra in den Bädern. Von Luxus kann gleichwohl keine Rede sein. Sechs Menschen werden auf knapp 60 Quadratmetern wohnen. In der Nasszelle ist die Dusche mit einem Vorhang von der Toilette getrennt, ein großer Raum dient als Wohnküche. In den etwa elf Quadratmeter großen Zimmern schlafen jeweils zwei Personen in Betten aus Stahl, entweder übereinander oder nebeneinander platziert. Dazu gibt es einen Spind und einen Stuhl je Bewohner sowie einen Tisch. In der Küchenzeile befindet sich eine schlichte Kochmulde aus Stahl, einzig die schräg gestellte Dunstabzugshaube wirkt ein wenig modern. Eine Waschmaschine rundet die Ausstattung ab.

