Sozialverband mahnt Reformen an

Der Ortsverband Edingen-Neckarhausen des Sozialverbands VdK versteht es immer wieder, während seiner Weihnachtsfeier den Spagat zwischen Besinnlichkeit und Politik zu schaffen. Die eintretenden Gäste ins Nebenzimmer des „Friedrichshofs“ sahen sich einer gedeckten Kaffeetafel gegenüber, fanden neben ihren Kaffeetassen allerdings auch ein kleines Büchlein: das Essay „Empört Euch!“ von Stéphane Hessel. „War richtig gut, ich komme gern wieder“, verabschiedete sich am späteren Nachmittag Bürgermeister Simon Michler in Richtung Messplatz.

Dass für langjährige Zugehörigkeit zu Ehrende nur ein Teil anwesend war, ist ein Phänomen, mit dem auch andere Vereine konfrontiert sind. Annerose Kreckler erhielt vom Vorsitzenden Achim Wirths und seinem Vize Reiner Spatz für zehnjährige Treue das Ehrenabzeichen in Silber nebst Urkunde. Für 25 Jahre wurden Else Koch und Ehrenvorsitzender Helmut Rostock mit Gold ausgezeichnet.

Der Verein nahm die Gelegenheit wahr, sich zudem mit einem Präsentkorb für Rostocks Einsatz zu bedanken. Otto Becht, Niyazi Coban, Thaddäus Grzesiak, Claudia Schwan und Elke Stahl bekommen Urkunde und Ehrennadel für zehnjährige Zugehörigkeit zugeschickt

1,9 Millionen Mitglieder

In seiner Weihnachtsansprache erklärte Vorsitzender Wirths, was es mit dem Buchpräsent auf sich hat: „Diese kleine Streitschrift ist ein wunderbares Plädoyer für mehr politisches und gesellschaftliches Engagement – basierend auf und ausgelöst durch eine berechtigte Empörung gegen bestehende Missstände.“ Er forderte einen „finanz- und steuerpolitischer Kurswechsel, um dringende Reformen und Investitionen solidarisch zu finanzieren“. Es sei absurd, dass es im viertreichsten Land der Welt Aufstocker gebe. Die Höhe des Mindestlohns nannte er „albern“. Er appellierte an die Anwesenden: „Einmischen und Engagieren sind elementare Bestandteile gelebter Demokratie. Empört Euch!“

In eine vergleichbare Kerbe hieb Wolfgang Nase vom Vorstand des Kreisverbands Mannheim. Das Beispiel, dass der VdK per Sozialrechtsschutz 2017 eine Nachzahlung über neun Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten hatte, diente ihm, um die Power des mit 1,9 Millionen Mitgliedern stärksten Sozialverband Deutschlands herauszustellen. Die Forderungen der Kampagne „Soziale Spaltung stoppen“ seien aktueller denn je.

Wertvoll für die Partnerschaft

„Es ist wichtig, dass es den VdK gibt“ befand auch Bürgermeister Michler. Es sei außerordentlich wertvoll für die Partnerschaft mit Plouguerneau gewesen, dass Wirths den VdK bei der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Inkrafttretens des Waffenstillstands vertreten und eine Freundschaftsurkunde mit der UNC unterschrieben habe. Michler versicherte, die Gemeinde werde alles dafür tun, dass es den Senioren gut gehe.

„Stips“ Kraus-Vierling untermalte mit Weihnachtsweisen die Gespräche beim Kaffeetrinken und zeigte seinen Fotovortrag „Unsere schöne Kurpfalz“, der mit viel Applaus honoriert wurde. red

