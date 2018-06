Spannende Einblicke in die „Kinderstube“ Neckar

Anzeige

Zwar schlug der Aktionstag in der Doppelgemeinde nicht ganz so hohe Wellen wie im Vorjahr. Doch die beteiligten Vereine waren trotz des wolkenverhangenen Himmels zufrieden. Dreh- und Angelpunkt der Sonntagsausflügler war der Fährkopf in Neckarhausen. Mit der Fähre ging’s im Minutentakt „riwwer und niwwer“ über den Fluss. Neben der kostenlosen Überfahrt für alles, was unmotorisiert rollt, hatte auch die Kanu-Abteilung des TV Edingen neckaraufwärts zur Fluss-Überquerung mit „Schorsch“, „Spengler“ und „Kappe-Bäcker“ eingeladen.

Alle drei sind Großkanadier und boten damit den Passagieren genug Platz an Bord. „Unser ältester Fahrgast war eine 92-jährige Dame, sie hat die Flussfahrt sichtlich genossen“, erzählte Alois Danzer. Musikalisch unterhielten Stephan Kraus-Vierling und Silke Allenberg die Besucher am Neckar-Buckel. Fisch servierte nebenan der Anglerverein Edingen. „Unsere Spezialität sind die kross frittierten Rotaugen, die waren auch als erstes ausverkauft“, sagte Gabi Schieszl vom Küchenteam. Zahlreiche Besucher „bissen gerne an“. Auch für süße Sachen war unter dem Zeltdach vor dem Anglerheim gesorgt. Die Kleinkinderförderung Vogelnest ließ hier ihre Waffeleisen dampfen. Außerdem gab es einen Bastelstand an dem die kleinen Neckar-Aktionisten lachende WM-Gesichter in Schwarz-Rot-Gold auf Papp-Teller malen konnten.

Musik an Bord der Fähre

Wie gewohnt hatten die CDU-Frauen 2000 ihre Sonnenschirme unterhalb der Freitreppe am Rathaus aufgespannt. Zu unterhaltsamen „Schirmgesprächen“ ließen die Gäste die Gläser mit Sekt, Saft und Selters zugunsten eines guten Zwecks kreisen. Ihre Kreise zogen auch scharenweise kleine Fische in der Fischkinderstube. Die NABU-Ortsgruppe hatte unterm Sonnensegel ihren Mitmach-Stand aufgeschlagen. Aus Rohrteilen und Klarsichtfolie hatte man tolle „Durchgucks“ zum Fische beobachten gebastelt. Päckchen mit insektenfreundlichen Sommerblumen-Samen gab es am Stand der Gemeinde. Weiter ging die Tour zum „Verpflegungs-Hügel“ oberhalb der Fähranlegestelle. Hier hatte der Radsportverein Edingen-Neckarhausen die Gulaschkanone mit dem legendären Erbseneintopf positioniert.