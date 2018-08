Spannendes Quiz rund um die Gemeinde

Die kleine Box mit 100 Fragen gibt es schon für Heidelberg und Mannheim, für Städte von A wie Aachen bis Z wie Zürich. Seit gestern sind die 100 Kärtchen mit Fragen und Antworten auch für die europäische Gemeinde Edingen-Neckarhausen erhältlich. In einem schmucken roten Kästchen mit dem Wasserturm von Edingen, dem Schloss in Neckarhausen und dem Leuchtturm auf der Ile Vierge von Plouguerneau.

Eberhard Wolff und Alois Danzer, seit Jahren begeisterte Verfasser von Quizfragen für die Jedermänner des Turnvereins Edingen und für andere Gelegenheiten, haben ihrer Heimat damit zugleich ein Geschenk zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit dem französischen Plouguerneau gemacht, das ab Samstag gefeiert wird.

Übersetzung mit Hindernissen

Für die Übersetzung ins Französische sorgte Maryvonne Le Flécher, die seit fast 30 Jahren in der Gemeinde lebt und durch ein Praktikum im Rathaus zum ersten Mal hierherkam. „Übersetzen heißt nicht einfach, Wort für Wort in die andere Sprache zu übertragen“, erläutert sie und hat dafür ein prägnantes Beispiel. Denn das Wort Leichenschmaus gibt es im Französischen nicht. Also behalf sie sich mit dem Essen nach der Beerdigung: repas d’enterrement.

„Ich hatte monatelang damit zu tun“, berichtet Le Flécher von ihrer Arbeit. Aber auch ihre beiden Mitautoren Eberhard Wolff und Alois Danzer waren rund ein Dreivierteljahr mit dem Projekt beschäftigt. Herausgekommen ist ein Spiel für mindestens zwei Personen, das den Teilnehmern die Gemeinde, die Partnerschaft und die Geschichte ein Stück näher bringt. Unterhaltsam und kurzweilig. Und mit manch einem Aha-Effekt.

Wie weit Edingen von der Mündung des Neckars in den Rhein entfernt ist? Bürgermeister Simon Michler schätzt 18 Kilometer und liegt nur ganz knapp daneben. Dabei liegt die Lösung gar nicht so weit weg vom Rathaus. An der Mauer unten am Ufer ist eine schwarze 16 auf weißem Grund gemalt. Sie gibt den Flusskilometer an, der von der Mündung aufwärts gezählt wird.

Immer wieder gibt es Bezüge zur Partnerschaft. Und mehr noch als die wenigen Zeilen auf den kleinen Kärtchen sind es die Anekdoten, die sich um die Antworten ranken, und die man sich in dieser Runde erzählt. Zum Beispiel jene von dem Arzt Walter Traum der seine Praxis in der Kuhgasse in Edingen hatte und ob seiner üblichen Fußbekleidung der „Traume Schlappe“ genannt wurde. Der Mediziner habe bei seinen Hausbesuchen gerne einen Blick in die Kochtöpfe seiner Patienten geworfen und sich zum Essen einladen lassen, erinnert sich Wolfgang Ding, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbunds.

Beim Walking erörtert

Er und Alois Danzer, beide Ruheständler, gehen immer dienstags zum Walking, und dabei haben sie auch manche Frage für das Quiz ersonnen, diskutiert und wieder verworfen. Bei aller Sorgfalt bleibt es nicht aus, dass sich der ein oder andere Fehler einschleicht. „Deshalb hoffen wir auf eine zweite Auflage, damit wir die Fehler der ersten korrigieren können“, bemerkt Danzer mit einem Augenzwinkern. Fürs erste hat die Gemeinde 200 der 1000 hergestellten Exemplare gekauft und damit gemeinsam mit dem Kultur- und Heimatbund das Projekt finanziell überhaupt möglich gemacht.

„Ein Erfolgsprodukt“

„Ich bin sicher, das wird ein Erfolgsprodukt“, betont Bürgermeister Michler. Das Spiel sei eine schöne, zeitlose Geschenkidee, unterstreicht er. Dank der Internationalen Standardbuchnummer (ISBN) lässt sich die rote Box überall im Buchhandel bestellen. Vor Ort bieten unter anderem Ratzefummel in Edingen und die Postagentur in Neckarhausen das Werk an. Es kostet 11,90 Euro.

