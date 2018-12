Spende fließt in alte Tür

„Bürger in Aktion“ überreichen ihre Spende an Hans Stahl (r.). © H. Schäfer

Die „Bürger in Aktion“ zählen nicht nur zu den rührigsten, sondern auch zu den spendabelsten Gruppen in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Die Aktiven, die unter dem Dach der Lokalen Agenda für ihre kulinarisch-kulturellen Events bekannt sind, spendeten in diesem Jahr bereits zum dritten Mal den Reinerlös aus ihren Veranstaltungen, diesmal an den Förderverein Edinger Schlösschen.

Eingebettet war Übergabe in Höhe von 589 Euro in die traditionelle Lesung von Inge Herold zur Advents- und Weihnachtszeit im großen Saal auf der Beletage des Edinger Schlösschens. Schließlich resultierte der Erlös aus dem kulinarischen Kerwe-Treff der „Bürger in Aktion“ im Schlössel. Der Saal war der Gruppe renovierungsbedingt zwar verschlossen geblieben, aber im Eingangsbereich und im Freien konnten trotzdem Besucher bewirtet werden.

„Gib dich zufrieden“

Der Vorsitzende des Fördervereins, Hans Stahl, hatte den Abend unter das Motto „Gib dich zufrieden“ gestellt, eine Zeile aus einem alten Kirchenlied. Das Geld will man auf Vorschlag von Vorstandsmitglied Maryvonne Le Flecher für die Restaurierung der buchstäblich in die Jahre gekommenen Holztür am hochherrschaftlichen Eingangsportal verwenden.

„Bis jetzt haben wir uns noch nicht festgelegt, ob wir in 2019 wieder eine Kerwe-Straußwirtschaft im Schlössel veranstalten werden. Das hängt auch davon ab, ob der Schlosssaal genutzt werden kann“, betonte Hermann Rommel als Küchenchef der „Bürger-Initiative.“ Auf jeden Fall wird es aber wieder die Weinmesse geben, die im Oberndorff’schen Schloss in Neckarhausen ihren festen Platz hat. fer

