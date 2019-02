Spende für Sonnensegel

Es war der umstrittenste Teil des Ökoprojekts Fischkinderstube in Edingen-Neckarhausen. Im Juli 2017 stand das Sonnensegel über dem grünen Klassenzimmer wegen seiner Kosten kurzzeitig vor dem Aus. Mehrkosten von 50 000 Euro sorgten für Diskussionen. Am Ende hielt der Gemeinderat an dem rund 220 Quadratmeter großen Dach für 100 000 Euro fest.

Genau diesen Betrag will jetzt Carl Horst Brune spenden. Der frühere Bürgermeister Roland Marsch hatte ihn als Unterstützer gewonnen. Erst durch seine großzügige Förderung war es überhaupt möglich, das künstliche Seitengewässer am Neckar und das parkähnliche Gelände zu bauen. Denn Vorgabe der Kommunalpolitik war es stets, das Projekt dürfe die Gemeinde außer dem Grundstück nichts kosten

Projekt für 3,6 Millionen Euro

Insgesamt hat das Projekt Fischkinderstube rund 3,6 Millionen Euro erfordert. Davon entfielen rund 620 000 Euro auf das grüne Klassenzimmer mit mit einem halbrunden Sitzkreis aus riesigen Sandsteinen samt Außenanlage, Wege und Uferbefestigungen. Die neuerliche Großspende würdigt die Gemeinde mit dem Aufstellen eines Gedenksteins mit der Aufschrift „Sheilas Sonnensegel“ am Mittwoch, 27. März, um 15.30 Uhr. hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019