Spenden an Fördervereine aus „Portokasse“ bezahlt

„Wir haben die Spenden genaugenommen aus der Portokasse bezahlt“, scherzte Willi Parstorfer. Er überreichte seitens der Netze BW, einem Unternehmen des Energieversorgers EnBW, jeweils 650 Euro an die beiden Fördervereine IG Gemeindemuseum und Edinger Schlösschen. Der Betrag stammt aus der Netze BW-Aktion „Zählerstand online erfassen“, bei der in Edingen-Neckarhausen 1300, 95 Euro zusammengekommen sind.

„Seit dem vergangenen Jahr ruft die Netze BW dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr postalisch mittels Ablesekarte, sondern auf elektronischem Wege zu übermitteln. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber das eingesparte Rückporto-Geld wieder auszuschütten und einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden“, erklärte Parstorfer die Vorgehweise.

Bürgermeister Simon Michler würdigte die „großartige Arbeit“ der beiden Fördervereine und sieht das Geld gut angelegt. „Wir investieren den Betrag in die Buchreihe ’Bausteine der Ortsgeschichte’, deren Herausgeber die IG Museum ist“, informierte Dietrich Herold. Der Vorsitzende des Fördervereins IG Gemeindemuseum erwähnte, dass als achter Band der Reihe „50 Jahre Partnerschaft mit Plouguerneau“ erscheinen wird. Das Werk werde zweisprachig in Deutsch und Französisch herausgebracht. Aufgrund des Umfangs soll es von Band acht gleich zwei Bände geben. „Was Spenden betrifft, sind wir unbegrenzt belastbar“, scherzte Herold.

Portal wird saniert

In Sachen Spendengelder beweist auch der Fördervereins-Vorsitzende vom Edinger Schlösschen, Hans Stahl, gerne „Nehmerqualitäten“. „Wir befinden uns auf der Zielgerade, was die Wiederherstellung des großen Saals nach historischem Vorbild betrifft“, ließ Stahl wissen. Aktuell werden die Arbeiten an der prächtigen Stuckdecke abgeschlossen. Mit dem Spendenbetrag will man laut Fördervereins-Vorsitzendem die Sanierung des hölzernen Portals im Eingangsbereich des Schlössels finanzieren.

„Eine Tür zählt ja zum Gesicht des Hauses, und deshalb ist es uns wichtig, dieses Antlitz wieder aufzupolieren“, betonte Stahl. Ein Edinger Schreiner werde die mühselige Arbeit übernehmen. Demnächst steht auch die Edinger Kerwe vor der Schlössel-Tür. Die „Bürger in Aktion“ werden im Erdgeschoss ihre Kerwe-Straußwirtschaft öffnen und Leckeres aus Topf und Pfanne servieren. fer

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019