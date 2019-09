Sperrungen wegen der Kerwe

Wegen der Kerwe in Edingen am ersten Wochenende im Oktober gibt es eine Reihe von Sperrungen. Das teilt die Gemeinde mit. Jeweils von Mittwoch, 2. Oktober, 0 Uhr, bis Dienstag, 8. Oktober, 24 Uhr sind die öffentlichen Parkplätze „Messplatz“ in der Rathausstraße, „hinter der Alten Schule“ in der Konkordiastraße und „Rechts der Alten Schule“ in der Rathausstraße gesperrt.

Ab Donnerstag, 3. Oktober, 18 Uhr, steht auch der öffentliche Parkplatz „rechts neben der Volksbank“ in der Rathausstraße nicht zur Verfügung. Von Samstag bis Montag sind außerdem Teile der Konkordiastraße, der Gartenstraße, der Rathausstraße und der Anna-Bender-Straße gesperrt. red

