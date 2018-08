Spezialitäten aus Neptuns Reich

Bei der Krönung des Fischerkönigs am morgigen Samstag, 18. August, steht ein mehrmaliger Champion auf der Fischerfestbühne. Bereits zum vierten Mal angelte sich Dieter Schläfer die Königswürde. Im Rahmen des 66. Edinger Backfischfestes gelangt der gesamte Fischeradel zu Amt und Würden.

Das Edinger Backfischfest zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen am Ort. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, haben Fischfans wieder die Gelegenheit, bei diversen Fischspezialitäten „anzubeißen“. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten aus Neptuns Reich erwartet die Besucher unterhalb des Vereinsheims der Angler, Hauptstraße 2, ein „Logenplatz“ direkt am Neckar mit herrlichem Ausblick hinüber zur Bergstraße und zum Odenwald.

Einen Teil der angebotenen Fische haben die Fischer auch tatsächlich selbst gefischt. „Nachdem die Hausstrecke nicht ganz so ergiebig war, sind wir noch nach Kleingemünd gefahren, um dort auf Rotaugenfang zu gehen“, berichtet Anglervorstand Hans-Jürgen Weißling. Schließlich zählen die kross frittierten Neckarfischlein zu den „hauseigenen“ Spezialitäten. Wahre „Pfundskerle“ sind dagegen die ganzen Zander, die in der Form ebenfalls nicht überall zu haben sind. An den stattlichen Exemplaren können sich auch schon mal zwei Personen sattessen. Neben Rotaugen und Zandern ergänzt der arktische Saibling das Fischangebot.

„Wir legen bei der Zubereitung der Flossentiere großen Wert auf Qualität“, betont der Angler-Chef. Die selbstgefangenen sowie die frisch angelieferten Fische werden an Ort und Stelle erst einmal nachgeputzt, bevor sie dann gesalzen und paniert in der vereinseigenen Fischbräterei im heißen Ölbad schwimmen. „Unsere Sorgfalt hat sich herum gesprochen, wir haben Besucher aus der gesamten Region“, freut sich der Angler-Chef.

Fang auf Hausstrecke rückläufig

An beiden Tagen öffnet die Fischbäckerei bereits um zehn Uhr morgens ihre Pforten. Der uneigennützige Brauch, die Edinger „Dorfältesten“ ab 75 Jahren am Sonntagvormittag auf Kosten des Anglervereins zu einer Portion Backfisch und einem Getränk einzuladen, wird auch beim 66. Backfischfest fortgesetzt.

Höhepunkt am Samstagabend ist die Krönung von Fischerkönig und Jugendfischerkönig. Zu Dieter Schläfers Gefolgsleuten zählen Achim Riemensperger als erster und Heiner Brosius als zweiter Prinz. Bei der Jugend holte sich Kenneth Korff nach dem Vorjahr erneut den Königstitel. Vervollständigt wird das königliche Trio durch Benjamin Seitz und Leon Mode.

Die Ausbeute beim Königsfischen war gering. Bei den Erwachsenen gingen 22 Teilnehmer an den Start, von denen nur 13 einen Fang verbuchen konnten. Er habe „auf Sicht geangelt“, ließ Dieter Schläfer wissen. Das Wasser des Neckars sei ziemlich klar gewesen, so dass er die Fische in einem Meter Tiefe schwimmen sah. Schläfer brachte acht Rapfen mit einem Gesamtgewicht von 403 Gramm auf die Waage. „Das ist im Verhältnis zu früheren Jahren nicht viel. Wir fangen an unserer Hausstrecke immer weniger“, bedauert der Champion.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018