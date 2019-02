Sportfischer wollen sich mehr Jugendliche angeln

„Die Angel-Aktivitäten kamen im vergangenen Jahr bei uns eindeutig zu kurz, während unsere Veranstaltungen gut und reibungslos abgelaufen sind“, stellte der Vorsitzende des Sportfischervereins Neckarhausen, Jürgen Hauck, in seinem Bericht fest. Neben dem Rück- und Ausblick standen bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim Neuwahlen auf der Agenda. Mit Ausnahme von Ralf Müller als neugewähltem Sportwart wurde das bisherige Vorstands-Team in seinen Ämtern bestätigt.

Beim traditionellen Karfreitags-Fischessen stoße man räumlich und personell inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Ohne die vielen helfenden Hände auch seitens einiger Anglerfrauen seien solche Veranstaltungen nicht zu bewältigen. Laut Hauck ist auch der kulinarische Kerwe-Einsatz der Sportfischer zufriedenstellend verlaufen.

Neue kulinarische Wege?

Im Hinblick auf die bisherigen Kerwespezialitäten wie Schweinepfeffer und Wildgulasch sei jedoch „eine gewisse Sättigung“ auszumachen, dafür seien die Fischspezialitäten umso stärker nachgefragt gewesen. Man sei am überlegen, ob der Sportfischerverein an Kerwe neue kulinarische Wege beschreiten werde. „Jeder der Lust hat, in einer lustigen Truppe mitzumachen, ist als Helfer willkommen“, bat der Vorsitzende um weitere Unterstützung.

Hauck wies ferner auf die in der Entstehung befindliche Homepage des Sportfischervereins hin. Angler und „andere interessierten Menschen“, könnten dann aktuelle Informationen abrufen. Zudem informierte der Vorsitzende über die neuen Pachtverhältnisse mit dem Land Baden-Württemberg für Rhein und Neckar. Der Sportfischerverein ist Gründungsmitglied der neuen Pachtgemeinschaft Kurpfalz.

Das einzige gemeinsame Fischen der Neckarhäuser Sportfischer im abgelaufenen Jahr sei das Königsangeln am Baggersee im Edinger Ried gewesen, ließ Hauck wissen. Fischerkönig 2018 wurde Manfred Meyer, der einen stattlichen Hecht an Land zog. Die Höhe der künftigen Pachtkosten und Länge der Pachtdauer für die drei in der IG Edinger Ried zusammengeschlossenen Anglervereine Edingen, Neckarhausen und Schwetzingen wurde seitens der Gemeinde vertagt.

14 Zentner Rotaugen ausgesetzt

IG-Vertreter Claus Hauck berichtete von 14 Zentner Fischbesatz in Form von Rotaugen die seitens der Angelvereine im See eingesetzt wurden. 60 Seekarten seien verkauft worden. Ums Geld ging es auch im Bericht von Ralf Schifferdecker, der eine ausgeglichene Kassenlage vorweisen konnte. Revisor Simon Kayser attestierte ihm eine einwandfreie Kassenführung, bei der „alles gepasst hat“.

Da der bisherige Sportwart, Norbert Sauer, beruflich sehr eingespannt ist, erhofft man sich von seinem Nachfolger Ralf Müller verstärkte Aktivitäten am Fluss. Ebenso einstimmig wie der Sportwart wurden Vorsitzender Jürgen Hauck, Kassier Ralf Schifferdecker sowie der zweite Vorsitzende und Schriftführer Harry Friedel in Personalunion gewählt. Vakant blieb der Posten des Jugendleiters. „Wir haben aktuell zwei Jugendliche in unseren Reihen. Langsam aber sicher überaltert unser Verein, wir sollten um mehr Nachwuchs werben“, konstatierte der Vorsitzende. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Lothar Zieher geehrt.

