Sportlich und kulturell fest im Gemeindeleben verankert

Anzeige

„110 Jahre Viktoria Neckarhausen, das ist ein Grund zum Feiern“, waren sich die Verantwortlichen des Vereins einig. Mit einem Festabend starteten die Kicker ins kleine Jubiläum. Als 1908 im Neckarhäuser Gasthaus „Zähringer Hof“ der Sportclub 03 und der FC Viktoria 05 zum FC Viktoria 08 fusionierten, entwickelte sich daraus eine Vereinsgeschichte mit Höhen und Tiefen. Was aber zählt, ist der Bestand. Im 110. Vereinsjahr ist die Viktoria nicht nur sportlich, sondern als Traditionspfleger der Neckarhäuser Kerwe auch kulturell fest im Gemeindeleben verankert.

Vorsitzender Tobias Hertel begrüßte die „Viktoria-Familie“ sowie jene Gäste, die mit Grußworten und Präsenten dem Verein ihre Referenz erwiesen. Zu den Gratulanten zählte auch HSV-Trainer Christian Titz, der einst bei der Viktoria gekickt hat. Als Geschenk gab es ein Trikot mit den Namen der HSV-Spieler. „In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass ein Verein sein 110-jähriges Bestehen feiern kann“, betonte Hertel. Die Zeiten grenzenlosen Zuwachses seien längst vorbei. Besonders die Sportvereine hätten es heutzutage schwer: „Sie stehen nicht nur in Konkurrenz zueinander, sondern auch in Konkurrenz zu allen anderen Freizeitaktivitäten“, führte Hertel aus und fügte an: „Viele Menschen wollen sich nicht mehr an einen Verein binden. Das einmalige Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein mit all ihren Rechten und Pflichten, bleibt auf der Strecke.“ Dass dieses „Gefühl“ aber auch heute noch gelebt wird, verband Hertel beispielgebend mit den Familien Hauck und Starke und deren Engagement. „Das viele unserer Mitglieder seit Jahrzehnten und sogar generationenübergreifend dem Verein die Treue halten, ist einfach super“, freute sich der Vereinschef.

Sorgen um Sportplatz

Finanziell sei man gut aufgestellt, alle Altlasten getilgt und es seien noch Kapazitäten vorhanden, um notwendige Sanierungs- und Pflegearbeiten durchzuführen. Auf sportlichem Sektor habe man zwei Kreisklassen-Teams und die AH-Mannschaft vorzuweisen. Als dringendstes Problem bezeichnete Hertel die fehlende Nachwuchsarbeit, die aus Mangel an geeignetem Personal aktuell weder aufzubauen noch zu unterhalten sei.