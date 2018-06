Sportliche Touristen zeigen sich begeistert

Anzeige

Einen von insgesamt drei Radservice-Punkten in der Doppelgemeinde hat Bürgermeister Simon Michler gestern oberhalb des Neckarhäuser Fähranlegers eingeweiht. Die anderen beiden befinden sich an der Fischkinderstube und in der Edinger Hauptstraße 42 bei der Fahrradwerkstatt von Maximilian Linn. Dieser hat auch eine Station mitfinanziert. Wie Umweltberaterin Vivien Reinhard erklärt, beteiligen sich Gemeinden jeweils hälftig mit 500 Euro plus Montagekosten pro Servicepunkt an dem Kooperationsprojekt von Rhein-Neckar-Kreis und „RadKultur Baden-Württemberg“, einer Initiative des Verkehrsministeriums.

„Idealer Standort“

„Wir haben uns erfolgreich beworben“, sagt Michler. Kreisweit seien 24 Station geplant. Ladenburg (Festwiese) hat auch eine. Dass es sich entlang eines vielgenutzten Radwegs um einen „idealen Standort“ (Michler) handelt, kann Alfons Steinhauser aus Kelheim an der Donau nur bestätigen: Der Radurlauber ist mit Ehefrau unterwegs von Heidelberg nach Mannheim. Sein Vorderreifen braucht Luft. Fährfrau Martina Kreuzer hat ihm den Tipp mit der Station gegeben. Die kostenlose Bedienung ist einfach: Rad unterhalb des Sattels aufhängen oder einfach abstellen und Tür der Station öffnen. Darin findet sich Werkzeug zur Selbsthilfe: Luftpumpe für alle Ventilarten, Reifenheber, Inbusschlüssel und eine verstellbare Zange. Nur Flickzeug müsste man im Falle eines platten Reifens selbst mitführen.

Steinhauser strahlt nach getanem Werk noch zufriedener, als er nach dem Weg nach Mannheim fragt und von Josef Pogadl ein „Rentner-Navi“ bekommt, nämlich einen Satz Fahrradkarten. Pogadl, ein Ortskenner von der Sitzbank mit Fährblick an der so genannten „Max-Hütte“, gibt Michler noch einen Verbesserungsvorschlag mit auf den Weg: „Da gehört rotweißes Signalband dran.“ Es hätten sich schon Leute an der Radhalterung gestoßen. Ansonsten sei alles prima.