Sportschützen hoffen auf Normalbetrieb

Der kleinste Schützenverein im Schützenkreis 7 Weinheim, die SG 1937 Neckarhausen, hat neue „Hoheiten“. Unter strikten hygienischen Auflagen wurde Mitte September das Königsschießen veranstaltet. Die „Neuen“ für 2021 sind Eberhard Netzer und Gertrud Einberger als Schützenkönig und Königin. Erster „Ritter“ sind Bernd Braun und zweiter „Ritter“ Reinhold Schlachter sowie der „Ersten Dame“ Edyta Biehlmaier und der „Zweiten Dame“ Heidi Gade. „Trotz vieler Durchgänge in kleinen Gruppen, dem Virus geschuldet, war die Beteiligung sehr gut. Insgesamt 26 Personen nahmen teil,“ erzählte Oberschützenmeister Netzer.

Da der Gemeinsinn bei den Schützen überaus großgeschrieben wird, luden die noch amtierenden Ursula Schlachter und Wolfgang Dietrich vorher zum traditionellen „Königsessen im Freien“, in den Schlosshof ein. Dietrich war bereits zum fünften Mal und Ursula Schlachter zum dritten Mal als Schützenkönig erfolgreich. Im Nachgang, sozusagen als Dessert, wurde dann das neue „Königspaar mit Gefolge“, mit dem Schießen auf die „Glücksscheibe“ ermittelt. „Mit einer regulären Zielscheibe hat das aber nichts gemein. Niemand weiß wo sich die „Zehn“ im Augenblick der Schussabgabe befindet“, erklärte Reinhold Schlachter, langjähriges Mitglied im Verein.

Königsessen im Freien

Nach Abschluss des Schießens ermittelte Schießleiter Horst Mohr das genaue Ergebnis, das wie üblich bis zur Königsfeier unter Verschluss bleibt. „Aufgrund der aktuellen Corona-Situation war es jedoch bisher nicht möglich, die traditionelle Königsfeier für die neue „Königsfamilie“ zu veranstalten. Sobald Normalbetrieb wieder möglich ist, werden wir die Proklamation nachholen“, verkündete erster Vorstand Eberhard Netzer.

Die SG Neckarhausen wurde 1937 gegründet, ist im Badischen Sportschützenverband organisiert und hat 88 aktive und passive Mitglieder. Das Schützenhaus in der Schloßstraße 15 hat vier Schießbahnen und befindet sich im Anbau des Schlosses in Neckarhausen. Der Schwerpunkt des Vereines liegt hierbei in der sportlichen Betätigung mit Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber (Kurz- und Langwaffen). Hierbei wird auf elektronische Scheiben geschossen. Größere Kaliber werden bei befreundeten Vereinen auf deren Schießbahnen geschossen. „Jugendliche können bei uns im strengen Rahmen des gesetzlich Erlaubten vorsichtig an den verantwortungsvollen Umgang mit Waffen herangeführt werden“, berichtet Schützenmeister und zweiter Vorstand Roland Müller.

Gute Auftritte

Oberschützenmeister Eberhardt Netzer wies im Gespräch „auf Abstand“ auf die wiederholt guten sportlichen Leistungen hin. „Sowohl bei den Kreis- Landes-und Deutschen Meisterschaften waren wir in den jeweiligen Altersgruppen vorne mit dabei.“

Bei den Wahlen im Juni wurden für das Sportjahr 2020/21 alle Ämter einstimmig besetzt. Erster Vorsitzender ist und bleibt Eberhardt Netzer, Schützenmeister und zweiter Vorsitzender bleibt ebenso Roland Müller, so wie Oberschießleiter Horst Mohr und Schatzmeister Manfred Nikutta. Schriftführerin ist Inge Netzer, Pressewartin Helga Mohr. Beisitzer sind Bernd Braun und Wolfgang Dietrich, Jugendleiter Martin Zimmer und Marco Holderbach. Kassenprüfer sind Reinhold Schlachter und Gertrud Winkler. Die Mitgliederversammlung fand wegen Covid-19 aufgrund beschränktem Platzangebotes im Schützenhaus, in der geräumigen Viktoria-Gaststätte in Neckarhausen statt.

„Termine gibt es keine. Aus aktuellem Anlass findet zur Zeit kein Sportbetrieb auf unserem Schießstand statt. Auch unsere Jahresabschlussfeier findet nicht statt. Positiv ist, dass drei neue Mitglieder den Weg zu uns gefunden haben“, freute sich Vorsitzender Netzer. mic

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020