Städteplaner soll Alternative zu "Klotz" liefern

Hans-Jürgen Emmerich

Der Technische Ausschuss lehnt das geplante Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und Tiefgarage in der Fichtenstraße in Neckarhausen auch nach Abstrichen des Planers als zu massiv ab. Einstimmig hat das Gremium am Donnerstag den Vorschlag von Bürgermeister Simon Michler (CDU) gebilligt, zwei oder drei Gestaltungsvorschläge bei einem Städteplaner in Auftrag zu geben.

Die Entwürfe sollen Grundlage eines neuen Bebauungsplan sein, der die künftige Entwicklung des Areals regelt. Das Bauamt der Gemeinde hatte indes vorgeschlagen, dem Vorhaben in der abgespeckten Variante zuzustimmen. Dagegen gibt es nach wie vor Proteste aus der Nachbarschaft.