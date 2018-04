Städteplaner soll Entspannung bringen

Anzeige

Der Technische Ausschuss lehnt das geplante Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und Tiefgarage in der Fichtenstraße in Neckarhausen auch nach Abstrichen des Planers als zu massiv ab. Einstimmig hat das Gremium am Donnerstag den Vorschlag von Bürgermeister Simon Michler (CDU) gebilligt, zwei oder drei Gestaltungsvorschläge bei einem Städteplaner in Auftrag zu geben.

Die Entwürfe sollen Grundlage eines neuen Bebauungsplan sein, der die künftige Entwicklung des Areals regelt. Das Bauamt der Gemeinde hatte indes vorgeschlagen, dem Vorhaben in der abgespeckten Variante zuzustimmen. Dagegen gibt es nach wie vor Proteste aus der Nachbarschaft.

Es war der spannendste Punkt der Tagesordnung, wie Bürgermeister Michler eingangs formulierte. Er erinnerte an den Beschluss des Gemeinderates, eine Veränderungssperre zu erlassen, dem Planer aber auch die Chance zu geben, seine Entwürfe zu überarbeiten. „Der Antragsteller zeigt in einigen Bereichen Entgegenkommen“, anerkannte Michler. Kubatur und Nutzfläche seien nun geringer als das, „was rein rechtlich zulässig wäre“. Das Vorhaben sei deshalb „nicht völlig aus der Welt, aber doch schon ungewohnt an diesem Standort“.