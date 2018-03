Stahl will Sozialunterkunft lieber „Wohnanlage“ nennen

Anzeige

Mit gleich zwei Bebauungsplänen hat sich der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen am Mittwoch im Bürgersaal des Rathauses befasst. Im einen Fall ging es um den bereits erfolgten Bau der Sozialunterkünfte am Sportzentrum, im anderen um den umstrittenen „Koloss“ in der Fichtenstraße in Neckarhausen.

Überraschungen gab es weder im einen noch im anderen Fall. Die Holzmodule an der Mannheimer Straße stehen bereits seit Wochen. Hier sollen spätestens im Mai die ersten Bewohner einziehen, wie Bürgermeister Simon Michler (CDU) ankündigte. Es geht dabei vor allem um Flüchtlinge, die der Gemeinde vom Landkreis zugeteilt werden. Denkbar ist aber auch, dass andere Menschen in Not in diesem Komplex vorübergehend ein Dach über dem Kopf finden.

Bis Ende 2020 hat die Gemeinde eine befristete Baugenehmigung für die Unterkunft. Damit sie auch über diesen Zeitpunkt hinaus stehenbleiben kann, ist ein Bebauungsplan erforderlich. Einen entsprechenden Entwurf hat der Rat einstimmig verabschiedet. Im nächsten Schritt können sich während der Offenlage Bürger und Behörden dazu äußern.