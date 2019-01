Stephan Zimmer übernimmt Kommando der "neuen" Wehr

Die geteilte Feuerwehr in Edingen und Neckarhausen ist Geschichte. Bei der ersten gemeinsamen Hauptversammlung nach der Fusion beider Abteilungen führt Stephan Zimmer als Kommandant jetzt die gemeinsame Feuerwehr der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Bei der Wahl erhielt er nur eine einzige Gegenstimme.

„Das wird ein historischer Tag“, ließ Zimmer gleich zu Beginn der Zusammenkunft im Gerätehaus in Edingen verlauten. Denn 122 Jahre nach der Gründung der Wehr in Edingen und 118 Jahre nach der in Neckarhausen gibt es seit dem 1. Januar keine Abteilungen der beiden Ortsteile mehr, sondern nur noch eine Gesamtwehr.

Moritz Höring, Kommandant der Abteilung Edingen, trug letztmals deren Bericht vor. 43 Frauen und Männer bildeten die Einsatzabteilung Edingen. Allein im vergangenen Jahr zählte Höring sechs Neuzugänge, davon zwei Frauen. Er wies aber zugleich auf die beengten Platzverhältnisse im Gerätehaus in Edingen hin, die ohne bauliche Maßnahmen nicht zu beheben seien.

Stephan Zimmer verlas wie gewohnt im Schnelldurchlauf den Jahresbericht der Abteilung Neckarhausen, wo 37 Einsatzkräfte Dienst in der aktiven Wehr leisten. Er erinnerte an das schwere Unwetter vom 1. Juni 2018, bei dem 36 Feuerwehrfrauen und -männer über 15 Stunden im Dauereinsatz waren und knapp 140 Einsatzstellen abarbeiten mussten, bis an die Grenze zur Erschöpfung.

2160 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisteten die 80 Einsatzkräfte im vergangenen Jahr allein bei den 254 Einsätzen, wie Zimmer vorrechnete. Darin seien noch nicht die zahlreichen Veranstaltungen, Sitzungen, Übungen und sonstigen Arbeiten am Gerätehaus enthalten. Der Kommandant erinnerte auch an das tragische Unglück an der Fähre, bei dem zwei Autoinsassen nur noch tot aus dem Neckar geborgen werden konnten.

Die beiden Jugendwarte David Wenz und Justin Imhof gaben den Bericht der Jugendfeuerwehr ab. 47 Kinder und Jugendliche engagierten sich hier, absolvierten Übungen und packten beim Fest „Rund ums Schloss“ in Neckarhausen und bei der Edinger Kerwe mit an. Besonders hoben sie die Aktion „Deckel gegen Polio“ hervor. Mit 600.000 Deckeln von PET-Flaschen konnten 3.600 Impfungen gegen Kinderlähmung in der dritten Welt finanziert werden.

In geheimer Wahl wurde Stephan Zimmer bei nur einer Gegenstimme zum Kommandanten gewählt. Bei der Wahl des ersten Stellvertreters setzte sich Marcus Heinze mit 46 Stimmen klar gegen Moritz Höring (15 Stimmen) durch. Zum zweiten Stellvertreter wählten die Aktiven Michael Stein mit 57 Stimmen, einer votierte für Höring, vier enthielten sich. Den Ausschuss bilden in den nächsten fünf Jahren Michael Berger, Stefan Bordne, Sascha Hirsch, Alexander Tschöpl, Sandro Emde, Moritz Höring, Markus Börgeling, Felix Renner, Justin Imhof und Daniel Wolf.

Bürgermeister Simon Michler würdigte wie schon am Vorabend beim Neujahrsempfang die Feuerwehrleute für den „gigantischen zeitlichen Aufwand“ bei den Einsätzen und zollte ihnen Respekt für die hohe psychische Belastung, die sie dabei zu ertragen haben. Es sei ihm besonders wichtig, dass die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen gut ausgestattet seien. In diesem Jahr stehen Mittel von rund 500.000 Euro für ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug im Etat, das zwei alte ersetzen soll.

Zum Abschluss standen die Ehrungen und Beförderungen an. Silvio Schädel, stellvertretender Verbandsvorsitzender des Rhein-Neckar-Kreises, übernahm diesen Teil und wünschte der „neuen“ Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen alles Gute und immer eine konstruktive und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Unter stehendem Beifall erhielt Michael Berger die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands in Silber für seine herausragende Tätigkeit und sein unermüdliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 15 Jahren begleitete er das Amt des Abteilungskommandanten der Edinger Wehr und des Stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr. (hje)

Ehrungen und Beförderungen:

25 Jahre aktive Mitgliedschaft: Sandro Emde, Christian Monsler und Thomas Wetzel (Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber).

12 Jahre aktive Mitgliedschaft: Julian DiGiangiacomo, Hendrik Simon Henn und Felix Renner .

Fünf Jahre stv. Kommandant Edingen: Timo Walter.

Plakette „Partner der Feuerwehr“: Roland und Stefan Bordne.

Beförderungen: Tristan Kujath-Dobbertin und Max Pfaff (Feuerwehrmann), Dominik Dommermuth, Georg Lupan und Lukas Nicolai (Hauptfeuerwehrmann), David Wenz (Löschmeister), Sascha Hirsch (Oberlöschmeister).