Streichquartett spielt im Schloss

In der Reihe „Konzerte im Schloss“ lädt die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr in den großen Sitzungssaal des Schlosses in Neckarhausen ein. Auf dem Programm stehen Streichquartette von Mendelssohn-Bartholdy und Beethoven. Der Eintritt kostet 15 Euro. Es spielt das Ensemble Audace mit Musikern der Kurpfalz und seinem Primarius Maximilian Junghanns. Er ist Konzertmeister beim Symphonieorchester des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Dem Publikum werden passend zum Frühlingsanfang Streichquartette der deutschen Klassik und Romantik präsentiert – ganz in der Tradition der adligen Salons des 19. Jahrhunderts. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.03.2019