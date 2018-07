„Streit hat es nie gegeben“

Anzeige

Seit 60 Jahren halten Inge und Josef Zachler eisern zusammen. Das Ehepaar feiert heute, am 1. August, seine Diamantene Hochzeit. Vom ersten Kennenlernen bis zur späteren Heirat vergingen rund fünf Jahre. „Wir hatten erst einmal für den gemeinsamen Hausstand gespart, erst dann wurde geheiratet, das war damals so“, erinnern sich die beiden.

Er ist ein „Original-Neckarhäuser“ sie wuchs im Neckartal auf. „Mein Vater war Schleusenwärter, zuerst in Neckargerach und an etlichen anderen Stationen zum Schluss dann in Feudenheim“, erzählt Inge Zachler. 1948 bauten ihre Eltern dann das Haus in der Hauptstraße 175, das zwar noch zu Edingen zählt, aber an Neckarhausen grenzt. Dort wohnt seit seiner Heirat auch das Jubelpaar.

Josef Zachler ist in Neckarhausens „Musebrot“-Viertel aufgewachsen. Warum das Viertel nach dem beliebten Mus als Brotaufstrich benannt wurde, weiß heute niemand mehr so genau. In dem Viertel arbeitete passenderweise auch seine Frau als Verkäuferin in einer Bäckerei-Filiale. Bei ihr holte der junge Josef so manches Brot, auf dem aber sicher nicht nur Mus gelandet war. „Wo kommst du denn her, hatte er mich gefragt“, erzählt seine Angetraute schmunzelnd.