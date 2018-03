Streit ums Geld sorgt für Ärger bei den Boulern

Anzeige

In der Vorstandssitzung vom 18. Januar habe man daraufhin entschieden, für diese Liga-Saison nur noch zwei Teams zu melden: BCEN 1 in der Oberliga und BCEN 2 in der Bezirksliga. Auf den Startplatz in der Baden-Württemberg-Liga und einen weiteren in der Oberliga wurde verzichtet. „Wir brauchen auch ein finanzielles Polster. Von den Jahresbeiträgen, abzüglich des Obolus an die Verbände, kann der Verein nicht existieren“, erläuterte Hund. Letztlich lebe der BCEN von der Bewirtung bei Veranstaltungen und damit vom Fleiß seiner Helfer. „Bevor wir ein Turnier aufmachen, fallen aber erst einmal Kosten für die Miete von Halle und Schlosspark an“, rechnete Hund vor.

König neuer Jugendleiter

Nachdem sich Gerby und Jakel von ihren Ämtern kurzfristig verabschiedet hatten, war man sich intern einig, den Vorstand bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl in 2019 wieder zu komplettieren. Die Neubesetzung erfolgte laut Satzung durch den verbliebenen Vorstand. Zum zweiten Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Gerby wurde der bisherige Jugendleiter Gunter Mahler bestimmt. Den Posten des Schriftführers übernimmt Silke Lachenmeier, die Tobias Jakel ablöst. Neuer Jugendleiter ist Alexander König.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Vorstandschaft mit den beiden jungen Leuten als Schriftführerin und Jugendleiter für die einjährige Übergangszeit gut aufgestellt ist“, betonte der BCEN-Chef. Der bisherige Jugendleiter Gunter Mahler hatte zuvor von der erfolgreichen Jugendarbeit berichtet. „Eine ganz wichtige Geschichte“, so Mahler, „ist unser „Flohdobbser-Pokal“ im Rahmen des Ferienprogramms.“ Auf diese Weise kämen auch Kinder und Jugendliche mit dem Kugelsport in Berührung die nicht unbedingt aus „Boule-Familien“ stammten.

Schlosspokal am 1. Mai

Kassenwart Gerd Weber informierte über ein Jahres-Minus bei einer ansonsten positiven Kassenlage. „Neben dem traditionellen Schlosspokal am 1. Mai findet am 28. April auch ein Liga-Spieltag bei uns in Neckarhausen statt. Wir brauchen für diese Veranstaltungen wieder zahlreiche Helfer“, bat Gerhard Hund um Unterstützung. Eine große Sache sei auch der achte Grand Prix du Jumelage zum 50. Partnerschaftsjubiläum mit Plouguerneau im August. Sogar ein spezielles Bier soll aus diesem Anlass gebraut werden, verriet der BCEN-Chef.

