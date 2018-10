Stromausfall in Edingen nach Trafobrand

EDINGEN-NECKARHAUSEN.Wegen eines Trafobrandes ist in Teilen der Gemeinde Edingen-Neckarhausen am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, brach das Feuer in der Trafostation gegen 19.40 Uhr aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Einsatzkräfte waren bis 20.30 Uhr beschäftigt.

Betroffen war der Ortsteil Edingen. Hier blieben Gebäude und Straßenlaternen dunkel. Rund eine Stunde dauerte es, bis die ersten Straßen und Haushalte wieder am Netz waren. Bis spät abends arbeitete der Energiebetreiber daran, die Stromversorgung wieder komplett herzustellen.

Ein Polizeisprecher wollte zunächst nicht ausschließen, dass auch am späteren Abend noch vereinzelt Probleme auftraten. Er ging aber davon aus, dass die Versorgung soweit wieder hergestellt war, da keine weiteren Anrufe seitens der Anwohner bei der Polizei eingingen.

Zuvor war die Bevölkerung auch über die WarnApp "Nina" informiert worden. Es wurde dazu geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 21.30 Uhr war diese Warnung dann wieder aufgehoben worden.