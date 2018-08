Stromausfall nach Kabelschaden

Anzeige

Ein Fehler in einem Erdkabel hat am späten Dienstagabend zu einem Stromausfall in Teilen von Edingen und Dossenheim geführt. Nach Angaben eines Sprechers des Unternehmens Netze BW waren ab etwa 22.45 Uhr die Hälfte der Edinger und rund ein Viertel der Dossenheimer Haushalte ohne Strom. Der Stördienst des Unternehmens habe schrittweise die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wieder hergestellt. Edingen habe um Mitternacht, Dossenheim gegen 0.19 Uhr wieder eine Vollversorgung aller betroffenen Haushalte gehabt, so der Sprecher. Gestern sei ein Messwagen des Unternehmens unterwegs gewesen, um den Defekt der 20-Kilo-Volt-Leitung im Mittelspannungsnetz ausfindig zu machen und zu reparieren. red