Szenemacher im siebten Himmel

Am Samstag, 28. September, präsentiert die Improvisationstheatergruppe Szenemacher in den Ausstellungsräumen der Polstermöbelmanufaktur Lipowa in Edingen ihr neues Programm „Wie im siebten Himmel“. Mit Formaten wie beispielsweise „Herzblatt“, „Sitzen, liegen, stehen“ oder „Emotionsachterbahn“ stehen Geschichten rund ums Schlafzimmer und die schönste Nebensache der Welt im Mittelpunkt – letzteres natürlich vorwiegend im übertragenen Sinne.

Welche Geschichten das genau sein werden, weiß vor Beginn der Show noch niemand. Denn beim Improvisationstheater findet alles im jeweiligen Moment statt. Geschichten und Figuren entstehen erst auf der Bühne und abhängig von Wünschen und Vorgaben des Publikums. Gespielt wird also – wie im echten Leben und in der Liebe – ohne Netz und doppelten Boden.

Los geht es um 19:30 Uhr, die Türen öffnen sich eine halbe Stunde vorher. Wer ganz sicher gehen möchte, sollte vorab über das Ticketportal (https://www.yesticket.de/veranstaltung/wie-im-siebten-himmel-28-09-19) oder per E-Mail (info@die-szenemacher.de) Plätze reservieren. Der Eintritt ist frei, ein Hut für eine Spende geht rum. red

