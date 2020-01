„Szenemacher“ starten ins Jahr

Das neue Jahrzehnt hat begonnen und das Improtheater „Die Szenemacher“ startet direkt durch mit seiner brandneuen Show „Fake News 2020 – Nichts als die Wahnheit“. Sensationen, Klatsch und Tratsch, Skurriles und Verdrehtes: Wer wissen will, was im neuen Jahr die Welt beschäftigt, aber auch, was im eigenen Leben passieren wird, befragt nicht mehr die Kristallkugel sondern findet die „Wahnheit“ bei der neuen Show der Szenemacher. Die steigt am Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr (Einlass: 19.30) im Schloss von Neckarhausen, Hauptstraße 389. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Kartenreservierungen unter www.yesticket.de oder per Mail an info@die-szenemacher.de. red

