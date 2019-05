Talente faszinieren im Schloss

Ein Jahr lang fieberten die Schüler der Musikschule in Neckarhausen ihrem großen Auftritt im Schloss entgegen. Was die jungen Musiker an diesem Abend ihrem Publikum boten, war ein kleines Festival von perfekten Musikern. Gemeinsam mit ihren Lehrern hatten die Schüler ein Programm mit Werken aus unterschiedlichen Epochen zusammengestellt. Es war von hohem künstlerischem Wert und sehr unterschiedlichem Charakter.

Die Leiterin der Außenstelle der Musikschule Mannheim, Erika Tieg, stimmte die Zuhörer auf den Abend ein: „Für unsere Schüler ist es immer etwas besonderes, wenn sie einmal im Jahr einem Publikum ihr Können präsentieren dürfen.“ Sie bedauere sehr, dass zwei Programmpunkte aufgrund von Erkrankung ausfallen müssten. Das Projektorchester, bestehend aus Gitarren, Flöte, Cello und Trommel, spielte unter der Leitung von Philipp Wolter Stücke von Erasmus Widmann aus seinem „Musicalischen Tugendtspiegel“ der Spätrenaissance.

Die Herzen der Zuhörer flogen zwei jungen Musikern im Sturm zu, nämlich als Lilia Berzig (8 Jahre) ihre Geige nahm und sich Eren Parmakerli (8 Jahre) sich an den Flügel setzte, um das Menuett G-Dur von Johann Sebastian Bach in einer solchen Vollendung zu spielen, dass es im Raum mucksmäuschenstill wurde. Die Technik und Ausdruckskraft der kleinen Geigerin war beeindruckend, selbst schwierige Passagen spielte sie mit Leichtigkeit. Auch der junge Pianist bewies sein Talent und seine Virtuosität.

Im Alter von drei Jahren hat Eren, der später seine Leidenschaft zum Beruf machen will, seine Liebe zum Klavier entdeckt, mit fünf Jahren verzauberte er mit seinem Vorspiel in Ludwigshafen mehr als 700 Zuhörer. Er gehörte zu den Preisträgern bei Jugend musiziert. Ebenso begabt wie er, jedoch auf der Geige, ist seine gleichaltrige Freundin Lilia Berzig, die mit ihm im gleichen Haus in Speyer wohnt. Sie kam im Alter von sechs Jahren zum Geigespielen und ist schon beinahe eine kleine Virtuosin. Jeder Griff saß, jeder Ton erklang rein und sauber.

Voller Leidenschaft

Flüsternd, gefühlvoll und beinahe geheimnisvoll spielte Levke Bruder die „Romanze“ von Johann Kaspar Mertz auf ihrer Gitarre. Hinreißende Klänge entlockte Stephanie Abel ihrer Konzertgitarre beim „Moderato h-Moll des italienischen Komponisten Ferdinando Carulli. Ein Hochgenuss war die Interpretation von Beethovens „Mondscheinsonate“, in die die Pianistin Antonia Ganss viel Leidenschaft und große Kunstfertigkeit legte.

Den Abschluss des Konzertes gestalteten gleich drei Absolventinnen von „Jugend musiziert“, die alle das Ticket zum Bundeswettbewerb in Halle in der Tasche haben. Nina Han spielte auf der Viola, begleitet von Korrepetitorin Barbara Witter-Weiss, das Präludium und Allegro des zur Moderne zählenden Komponisten Fritz Kreisler. Antonia Mangold hatte für das Konzert die „Sonata für Klarinette und Klavier“ des französischen Komponisten Francis Poulenc gewählt. Als Zuhörer hatte man das Gefühl, als träten Klavier und Klarinette in einen Dialog, wobei die Klarinette recht aufgebracht und wütend war. Begleitet wurde Antonia am Flügel von Emily Isinger.

Mit der Klarinettistin Wiebke Haas ging es musikalisch zurück in die Romantik und zu dem Komponisten Carl M. Weber. Begleitet am Klavier von Barbara Witter-Weiss, spielte sie das Rondo aus dem „Konzert f-moll“. Beide hochbegabte Klarinettistinnen entlockten ihrem Instrument feinste Klangschattierungen, die bis ins Pianissimo reichten. Ein eindrucksvolles Konzert mit motivierten und begabten Musikschülern. greg

