Tanz in den Mai im Friedrichshof

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr bittet die Tanz-Band Candlelight am Dienstag, 30. April, im „Friedrichshof“ erneut zum „Tanz in den Mai“. Die bekannte Formation, die bis 2004 in der überregionalen Musikszene ein Begriff war, gastiert an diesem Abend in bewährter Besetzung. Das Trio mit Helmut Knopf, Willi Brecht und Norbert Zuber knüpft auch musikalisch an alte Glanzzeiten an. Auf dem Programm stehen Hits und Evergreens zum Mitsingen, Swingen und Tanzen. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass 18 Uhr. Karten: Vorverkauf im „Friedrichshof“ und bei Schreibwaren „Ratzefummel“. Preis 10 Euro, Abendkasse 12 Euro.. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. fer

