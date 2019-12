Teurer Kunstrasen ermöglicht Einnahmen

Rund dreieinhalb Stunden lang hat der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen am Mittwoch in öffentlicher Sitzung über den Entwurf des Etats für 2020 beraten. Am Ende war das Zahlenwerk um fast eine Million Euro schlanker. Wirklich eingespart wurde dabei allerdings nichts. Vielmehr schoben die Kommunalpolitiker mehrere Vorhaben auf das Jahr 2021.

4,6 Millionen Euro an Krediten waren

...