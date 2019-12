TFA-Studie steht aus

Frühestens Ende Januar wird das Umweltamt eine neue Einschätzung zu Auswirkungen der Chemikalie Trifluoracetat (TFA) im Trinkwasser auf die menschliche Gesundheit abgeben. Das erklärte die Leiterin der Toxikologie, Tamara Grummt, auf Anfrage des „MM“. Zwar liege inzwischen eine Zusammenfassung der in Auftrag gegebenen Studie vor, die komplette Fassung stehe aber noch aus. „Wir brauchen die Originalstudie“, sagte Grummt weiter.

Ursprünglich sollte die Studie bereits Mitte des Jahres vorliegen. Von deren Ergebnis wollte der Wasserversorgungsverband eine mögliche Klage gegen den Einleiter Solvay in Bad Wimpfen abhängig machen. In der öffentlichen Verbandsversammlung am kommenden Dienstag, 10. Dezember, müssen sich die Vertreter der Kommunen entscheiden, ob sie wie die Stadt Heidelberg vor Gericht ziehen und vom Verursacher Schadensersatz verlangen.

125 000 Euro Schaden

Dem Verband sind durch die TFA-Verunreinigung bis zur Erhöhung des Maßnahmehöchstwertes TFA von 10 auf 30 Mikrogramm je Liter im Jahr 2017 Kosten in Höhe von rund 125 000 Euro entstanden. Schadensersatzansprüche müssten noch in diesem Kalenderjahr geltend gemacht werden, um eine Verjährung zu verhindern.

Die Verbandsversammlung der Neckargruppe tagt am Dienstag, 10. Dezember, um 17 Uhr im Schloss in Neckarhausen. Auf der Tagesordnung steht dann auch die Verabschiedung des bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Hans Stahl (UBL), der auf eine erneute Wahl in den Gemeinderat verzichtet hatte. Als sein Nachfolger wird der CDU-Gemeinderat Bernd Grabinger vorgeschlagen. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019